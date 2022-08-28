28 Ağustos 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
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28 Ağustos 2022 TRT spor Yayın Akışı

28.08.2022 06:43
28 Ağustos 2022 TRT spor Yayın Akışı

28 Ağustos 2022 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Teknik Analiz

02:00 Eyüpspor - Yeni Malatyaspor

03:45 Özetler

04:00 Stadyum

06:00 Teknik Analiz

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Eyüpspor - Yeni Malatyaspor

08:45 Özetler

08:55 Spor Takvimi

09:00 Orhan Ayhan'la

09:30 Özetler

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Takvimi

11:00 Yüz Yüze Futbol

11:55 Türkiye - Çin

13:30 Spor Bülteni

14:00 Spor Haftasonu

16:00 Spor Bülteni

16:55 Manisa Futbol Kulübü - Altaş Denizlispor

19:00 Özetler

19:10 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Yılport Samsunspor

21:15 Stadyum

21:40 Boluspor - Altınordu

23:45 Stadyum

YORUMLAR
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Bodrumspor'da hedef 3 puan Bodrumspor'da hedef 3 puan 27 Ağustos 2022 TRT spor Yayın Akışı 27 Ağustos 2022 TRT spor Yayın Akışı
Kaynak: InterSinema.com

Yeni Malatyaspor, Orhan Ayhan, Eyüpspor, Trt, TV, Son Dakika

Son Dakika TV 28 Ağustos 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Bu haber InterSinema.com tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. InterSinema.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı InterSinema.com kurumudur.

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SON DAKİKA: 28 Ağustos 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
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