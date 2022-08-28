Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Teknik Analiz
02:00 Eyüpspor - Yeni Malatyaspor
03:45 Özetler
04:00 Stadyum
06:00 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Eyüpspor - Yeni Malatyaspor
08:45 Özetler
08:55 Spor Takvimi
09:00 Orhan Ayhan'la
09:30 Özetler
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Takvimi
11:00 Yüz Yüze Futbol
11:55 Türkiye - Çin
13:30 Spor Bülteni
14:00 Spor Haftasonu
16:00 Spor Bülteni
16:55 Manisa Futbol Kulübü - Altaş Denizlispor
19:00 Özetler
19:10 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Yılport Samsunspor
21:15 Stadyum
21:40 Boluspor - Altınordu
23:45 Stadyum
Son Dakika › TV › 28 Ağustos 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika