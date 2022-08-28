Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:45 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01:15 Mükemmel Eşleşme
03:35 Bu Toprağın Sesi
04:20 Çırak
04:55 Kalk Gidelim
08:30 Payitaht Abdülhamid
12:00 Kasaba Doktoru
16:00 Kasaba Doktoru
19:00 Ana Haber
20:00 Bumblebee
Son Dakika › TV › 28 Ağustos 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika