Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:05 Kayakla Atlama
01:30 Kayakla Atlama
02:00 Kayakla Atlama
02:30 Ski Flying
03:30 Kayakla Atlama
05:00 Olimpiyat Oyunları
05:00 Snooker
06:00 Olimpiyat Oyunları
07:00 Olimpiyat Oyunları
07:00 Bisiklet
08:00 Olimpiyat Oyunları
09:00 Kayakla Atlama
09:00 Snooker
10:30 Alp Disiplini
10:30 Kayakla Atlama
11:10 Alp Disiplini
12:00 Kayakla Atlama
13:00 Alp Disiplini
13:30 Kayakla Atlama
14:55 Alp Disiplini
15:00 Biatlon
16:00 Biatlon
16:00 Alp Disiplini
17:00 Biatlon
17:15 Kayakla Atlama
18:00 Biatlon
18:15 Kayakla Atlama
18:55 Haberler
19:00 Olimpiyat Oyunları
19:45 Biatlon
20:00 Olimpiyat Oyunları
20:10 Biatlon
21:00 Kayakla Atlama
21:00 Olimpiyat Oyunları
21:25 Biatlon
22:00 Olimpiyat Oyunları
22:15 Haberler
22:20 Kayakla Atlama
23:00 Alp Disiplini
23:00 Haberler
23:05 Kayakla Atlama
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 28 Aralık 2020 Eurosport Yayın Akışı - Son Dakika