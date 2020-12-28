28 Aralık 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:45 Geçmiş Günler

01:30 Kod Adı: Angel

02:45 Yeni Nesil Ajan 2

03:15 5N 1K

04:15 Küçük Ağa

06:30 İyi Aile Babası

07:00 Sihirli Annem

08:30 Konuştukça

09:00 Neler Oluyor Hayatta

09:45 Magazin D Pazar

11:00 Yaprak Dökümü

12:00 Balçiçek ile Sohbete Geldik

13:00 Arda ile Omuz Omuza

13:00 Gelinim Mutfakta

13:45 Arka Sokaklar

15:45 Yatıya Misafirim Var

16:00 Çarkıfelek

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Kod Adı: Angel

20:00 Harry Potter Ve Felsefe Taşı

22:30 Çok Güzel Hareketler 2

23:15 Hızlı ve Ateşli