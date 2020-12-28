Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:45 Geçmiş Günler
01:30 Kod Adı: Angel
02:45 Yeni Nesil Ajan 2
03:15 5N 1K
04:15 Küçük Ağa
06:30 İyi Aile Babası
07:00 Sihirli Annem
08:30 Konuştukça
09:00 Neler Oluyor Hayatta
09:45 Magazin D Pazar
11:00 Yaprak Dökümü
12:00 Balçiçek ile Sohbete Geldik
13:00 Arda ile Omuz Omuza
13:00 Gelinim Mutfakta
13:45 Arka Sokaklar
15:45 Yatıya Misafirim Var
16:00 Çarkıfelek
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Kod Adı: Angel
20:00 Harry Potter Ve Felsefe Taşı
22:30 Çok Güzel Hareketler 2
23:15 Hızlı ve Ateşli
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 28 Aralık 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika