28 Aralık 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

28 Aralık 2020 TRT spor Yayın Akışı

28.12.2020 06:42
28 Aralık 2020 TRT spor Yayın Akışı, System.String[]

28 Aralık 2020 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:05 Teknik Analiz

02:00 Stadyum

05:05 Teknik Analiz

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Bundesliga

07:00 İlk Baskı

07:45 Süper Lig Özetler

07:55 Takvim Yaprakları

08:00 Stadyum

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Süper Lig Özetler

09:30 TFF 1. Lig Özetler

09:55 Takvim Yaprakları

10:00 Spor Bülteni

10:55 Efsanelerin İzinde

11:00 Spor Manşet

11:00 Spor Bülteni

11:20 Takvim Yaprakları

11:25 Hava Durumu

11:30 Spor Hafta Sonu

12:30 Süper Lig Özetler

12:50 Takvim Yaprakları

12:55 Hava Durumu

13:00 Spor Bülteni

13:25 Menemenspor - Ankara Keçiörengücü

13:45 TFF 1. Lig Özetler

14:00 Spor Stüdyosu

15:30 Spor Hafta Sonu

15:55 Akhisarspor - Giresunspor

16:00 Gündem Futbol

17:30 Spor Merkezi

18:00 Aktüel Futbol

18:55 Ankaraspor - Yılport Samsunspor

18:55 Bursaspor - Eskişehirspor

21:00 Stadyum

28 Aralık 2020 TRT spor Yayın Akışı

Spor Toto Süper Lig, Hava Durumu, Trt, TV, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 28 Aralık 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika


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