Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Spor Artı
02:00 Spor Toto Süper Lig Özetler
02:35 İngiltere Premier Lig Özetler
03:05 İtalya Serie A Özetler
03:25 FIFA Magazin
03:50 Adanaspor A.Ş.- Kocaelispor
05:35 Futbol Gecesi
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İleri Üçlü
08:30 İtalya Serie A Özetler
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Orhan Ayhan'la
09:30 İngiltere Premier Lig Özetler
10:00 Spor Bülteni
10:55 Takvim Yaprakları
11:00 Yüz Yüze Futbol
12:30 Spor Bülteni
13:25 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Altaş Denizlispor
15:30 Spor Bülteni
16:00 Dakika Skor
16:45 % 100 Futbol Devre Arası
17:00 Dakika Skor
18:00 % 100 Futbol
18:55 Nasadoge Menemenspor - Bursaspor
19:45 % 100 Futbol Devre Arası
20:00 Nasadoge Menemenspor - Bursaspor
21:00 % 100 Futbol
22:00 Teknik Analiz
23:00 Futbol Gecesi
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 28 Aralık 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika