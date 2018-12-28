Son Dakika Haberleri: 28 Aralık Cuma Dha Spor Gündemi

28 Aralık Cuma Dha Spor Gündemi

16 dakika önce

Kulüplerin transfer çalışmaları sürüyor, resmi ara transfer tescil dönemi 4 Ocak 2019'da başlayacakBASKETBOLEuroLeague -20.30 Fenerbahçe Beko - Real Madrid Tahincioğlu Basketbol Ligi -20.00 Arel Üniv. Büyükçekmece - Afyon BelediyesporVOLEYBOLVestel Venus Sultanlar Ligi -18.00 Beşiktaş - Eczacıbaşı.

28 Aralık Cuma Dha Spor Gündemi, System.String[]
Kulüplerin transfer çalışmaları sürüyor, resmi ara transfer tescil dönemi 4 Ocak 2019'da başlayacak

BASKETBOL

EuroLeague -

20.30 Fenerbahçe Beko - Real Madrid 

Tahincioğlu Basketbol Ligi -

20.00 Arel Üniv. Büyükçekmece - Afyon Belediyespor

VOLEYBOL

Vestel Venus Sultanlar Ligi -

18.00 Beşiktaş - Eczacıbaşı VitrA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 09:28 Kaynak: DHA

Beko, Fenerbahçe, basketbol, Spor
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