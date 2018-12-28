28 Aralık Cuma Dha Spor Gündemi
16 dakika önce
Kulüplerin transfer çalışmaları sürüyor, resmi ara transfer tescil dönemi 4 Ocak 2019'da başlayacakBASKETBOLEuroLeague -20.30 Fenerbahçe Beko - Real Madrid Tahincioğlu Basketbol Ligi -20.00 Arel Üniv. Büyükçekmece - Afyon BelediyesporVOLEYBOLVestel Venus Sultanlar Ligi -18.00 Beşiktaş - Eczacıbaşı.
Kulüplerin transfer çalışmaları sürüyor, resmi ara transfer tescil dönemi 4 Ocak 2019'da başlayacak
BASKETBOL
EuroLeague -
20.30 Fenerbahçe Beko
- Real Madrid
Tahincioğlu Basketbol Ligi -
20.00 Arel Üniv. Büyükçekmece
- Afyon
Belediyespor
VOLEYBOL Vestel
Venus Sultanlar Ligi -
18.00 Beşiktaş
- Eczacıbaşı
VitrA
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 09:28 Kaynak: DHA
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