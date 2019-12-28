28 Aralık Cumartesi DHA Spor Gündemi

Cengiz Durmuş: Grand slam'lerde şampiyonluklar yaşatabilecek sporculara sahip olabileceğimizi düşünüyorum"Çok keyifli bir lig haftası yaşadık""Kazananı çok olan bir lig olduğunu düşünüyorum""Spor Bakanlığımızın altyapı konusunda çok güzel çalışmaları var""Federasyon olarak yol...

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