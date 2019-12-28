28 Aralık Cumartesi DHA Spor Gündemi - Son Dakika
Son Dakika Spor 28 Aralık Cumartesi DHA Spor Gündemi - Son Dakika Spor

28 Aralık Cumartesi DHA Spor Gündemi

6 saat önce

Cengiz Durmuş: Grand slam'lerde şampiyonluklar yaşatabilecek sporculara sahip olabileceğimizi düşünüyorum"Çok keyifli bir lig haftası yaşadık""Kazananı çok olan bir lig olduğunu düşünüyorum""Spor Bakanlığımızın altyapı konusunda çok güzel çalışmaları var""Federasyon olarak yol...

28 Aralık Cumartesi DHA Spor Gündemi, System.String[]

Cengiz Durmuş: Grand slam'lerde şampiyonluklar yaşatabilecek sporculara sahip olabileceğimizi düşünüyorum

"Çok keyifli bir lig haftası yaşadık"

"Kazananı çok olan bir lig olduğunu düşünüyorum"

"Spor Bakanlığımızın altyapı konusunda çok güzel çalışmaları var"

"Federasyon olarak yol haritamızı biliyoruz"

SÜPER LİG

15.00 MKE Ankaragücü - Yukatel Denizlispor

17.30 Medipol Başakşehir - Kasımpaşa

17.30 Trabzonspor - İstikbal Mobilya Kayserispor

20.00 Galatasaray - Antalyaspor

FENERBAHÇE

Sarı-lacivertliler, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

16.30 Takım Rize'ye gidecek.

17.30 Kafilenin kentte karşılanışı

TFF 1'İNCİ LİG

14.00 Cesar Grup Ümraniyespor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor

16.30 Bursaspor - Hatayspor

16.30 Ekol Hastanesi Balıkesirspor - Osmanlıspor

19.00 Altınordu - Ekol Göz Menemenspor

BASKETBOL

ING Basketbol Süper Ligi

13.00 Gaziantep Basketbol - Bahçeşehir Koleji (Şahinbey)

15.15 Sigortam.net İTÜ Basket - Galatasaray Doğa Sigorta (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

17.30 Beşiktaş Sompo Sigorta - Türk Telekom (Akatlar)

20.00 Teksüt Bandırma - TOFAŞ (Teksüt Kara Ali Acar)

Herbalife Kadınlar Basketbol Süper Ligi

14.00 Gelecek Koleji Çukurova Basketbol - Beşiktaş TRC İnşaat (Servet Tazegül)

14.00 Samsun Canik Belediyespor - Birevim Elazığ İl Özel İdare (Mustafa Dağıstanlı)

16.00 BOTAŞ - Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol (Ankara DSİ Etlik)

17.00 İzmit Belediyespor - Çankaya Üniversitesi (Kocaeli Atatürk)

17.30 Bellona Kayseri Basketbol - Galatasaray (Kadir Has Kongre Merkezi)

MOTOR SPORLARI

19.00 Türkiye Motosiklet Federasyonu, 2019 yılı yarış sezonu sonunda ilk üç dereceye giren kulüp ve sporcuların kupalarının verileceği "Şampiyonlar Gecesi" düzenleyecek.

AVRUPA'DAN FUTBOL

18.00 Newcastle United - Everton (Cenk Tosun)

20.30 West Ham - Leicester City (Çağlar Söyüncü)


Galatasaray, basketbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 09:26 Kaynak: DHA
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