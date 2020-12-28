28 Aralık Pazartesi DHA Spor Gündemi

Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, 2020 yılını değerlendirdi

"Kızlarımız tarih yazmaya devam edecek"

"Liglerimizi tescil ettik, küme düşmeyi kaldırdık""Pandemi sürecinde ilkemiz belli: Önce sağlık""Altyapının başarıları göğsümüzü kabarttı""U19'da Avrupa şampiyonu, U17'de Avrupa ikincisiyiz""AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası sahiplerini buldu""Liglerde 2020-2021 voleybol sezonu başladı""2021'de sağlıklı, başarılarla dolu bir yıl diliyorum"

Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş: Tenis tutkumuzu bu yıl farklı yaşadık"İstanbul Tenis Merkezi'ni ülkemiz tenisine kazandırdık""Tenisin her evde, her sokakta yaşanmasını sağlamaya çalışıyoruz"MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'DE SKRTEL'İN DURUMUTuruncu-lacivertlilerin dün akşam Kasımpaşa'yı konuk ettiği maçta aşil tendonu kopan Martin Skrtel, ameliyat olacak.SÜPER LİG16.00 Gençlerbirliği - Hes Kablo Kayserispor16.00 İttifak Holding Konyaspor - Çaykur Rizespor19.00 Fraport TAV Antalyaspor - Atakaş Hatayspor19.00 Beşiktaş - Demir Grup SivassporTFF 1'İNCİ LİG19.00 Bursaspor - EskişehirsporGALATASARAYSarı-kırmızılı takım günü izinli geçirecek.

FENERBAHÇESarı-lacivertliler, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına yapacağı çift idmanla devam edecek.TFF 1'İNCİ LİG19.00 Bursaspor - EskişehirsporVOLEYBOLAXA Sigorta Efeler Ligi erteleme maçı13.00 Arhavi Voleybol - Ziraat Bankkart (10'uncu hafta)

AVRUPA'DAN FUTBOL18.00 Crystal Palace - Leicester (Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder)

23.00 Everton - Manchester City (Cenk Tosun)