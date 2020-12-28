28 Aralık Pazartesi DHA Spor Gündemi - Son Dakika

28 Aralık Pazartesi DHA Spor Gündemi

28.12.2020 09:28
28 Aralık Pazartesi DHA Spor Gündemi, System.String[]

Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, 2020 yılını değerlendirdi"Kızlarımız tarih yazmaya devam edecek""Liglerimizi tescil ettik, küme düşmeyi kaldırdık""Pandemi sürecinde ilkemiz belli: Önce sağlık""Altyapının başarıları göğsümüzü kabarttı""U19'da Avrupa şampiyonu, U17'de...

Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, 2020 yılını değerlendirdi

"Kızlarımız tarih yazmaya devam edecek"

"Liglerimizi tescil ettik, küme düşmeyi kaldırdık""Pandemi sürecinde ilkemiz belli: Önce sağlık""Altyapının başarıları göğsümüzü kabarttı""U19'da Avrupa şampiyonu, U17'de Avrupa ikincisiyiz""AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası sahiplerini buldu""Liglerde 2020-2021 voleybol sezonu başladı""2021'de sağlıklı, başarılarla dolu bir yıl diliyorum"

Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş: Tenis tutkumuzu bu yıl farklı yaşadık"İstanbul Tenis Merkezi'ni ülkemiz tenisine kazandırdık""Tenisin her evde, her sokakta yaşanmasını sağlamaya çalışıyoruz"MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'DE SKRTEL'İN DURUMUTuruncu-lacivertlilerin dün akşam Kasımpaşa'yı konuk ettiği maçta aşil tendonu kopan Martin Skrtel, ameliyat olacak.SÜPER LİG16.00 Gençlerbirliği - Hes Kablo Kayserispor16.00 İttifak Holding Konyaspor - Çaykur Rizespor19.00 Fraport TAV Antalyaspor - Atakaş Hatayspor19.00 Beşiktaş - Demir Grup SivassporTFF 1'İNCİ LİG19.00 Bursaspor - EskişehirsporGALATASARAYSarı-kırmızılı takım günü izinli geçirecek.

FENERBAHÇESarı-lacivertliler, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına yapacağı çift idmanla devam edecek.TFF 1'İNCİ LİG19.00 Bursaspor - EskişehirsporVOLEYBOLAXA Sigorta Efeler Ligi erteleme maçı13.00 Arhavi Voleybol - Ziraat Bankkart (10'uncu hafta)

AVRUPA'DAN FUTBOL18.00 Crystal Palace - Leicester (Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder)

23.00 Everton - Manchester City (Cenk Tosun)


Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanlığı, Akif Üstündağ, voleybol, Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor 28 Aralık Pazartesi DHA Spor Gündemi - Son Dakika Spor


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