Son Dakika Haberleri: 28 ayrı suçtan aranan şüpheli kuşadası'nda yakalanıp, tutuklandı
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28 ayrı suçtan aranan şüpheli kuşadası'nda yakalanıp, tutuklandı

59 dakika önce

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, polis tarafından sahte kimlikle yakalanan, hırsızlık, dolandırıcılık ve resmi evrakta sahtecilik gibi 28 ayrı suçtan arandığı belirlenen T.K., tutuklandı.

28 ayrı suçtan aranan şüpheli kuşadası'nda yakalanıp, tutuklandı, System.String[]

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, polis tarafından sahte kimlikle yakalanan, hırsızlık, dolandırıcılık ve resmi evrakta sahtecilik gibi 28 ayrı suçtan arandığı belirlenen T.K., tutuklandı.

Kuşadası ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmasıyla, hırsızlık, dolandırıcılık ve resmi evrakta sahtecilik gibi 28 ayrı suçtan aranan T.K.'nin Kuşadası'na geldiğini belirledi. Dün sabah harekete geçen polis, T.K.'nin Kadınlar Denizi Mahallesi, Yüksel Yalova Caddesi'nde olduğunu tespit edip, operasyon düzenledi. T.K., gözaltına alındı. T.K.'nin üzerinde yapılan aramada çıkan kimliğin sahte olduğu belirlendi.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kuşadası, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 10:49 Kaynak: DHA
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