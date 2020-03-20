Son Dakika › Güncel › 28 bin 500 kişilik Sabancı Camii'nde koronovirüs önlemi - Son Dakika
28 bin 500 kişilik Sabancı Camii'nde koronovirüs önlemi
6 saat önce
TÜRKİYE'nin en büyük camilerinden olan Adana'daki Merkez Sabancı Camii'nde koronavirüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında Cuma namazı kılınmadı.
TÜRKİYE'nin en büyük camilerinden olan Adana'daki Merkez Sabancı Camii'nde koronavirüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında Cuma namazı kılınmadı.
Koronovirüs nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından alınan kararla, camilerde cemaatle namaz kılınmasına ara verildi. Bu karar sonrası 28 bin 500 kişilik caminin bulunduğu Merkez Park'ın giriş ve çıkışlarında polis güvenlik önlemi aldı. Ayrıca ekip otolarıyla park içinde devriye gezdi. Merkez Cami'sinin 3 girişinde bulunan demir kapılar cami güvenliği tarafından kilitlendi. Ayrıca polis herhangi bir provokasyon yaşanmaması için cami çevresinde çevik kuvvet polisleriyle önlem aldı. Cemaat de alınan karara uyarak camiye gelmedi.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 01:52 Kaynak: DHA
Son Dakika Arjantin'de koronavirüs salgını nedeniyle 31 Mart'a kadar genel karantina uygulayacak Fransız polisi, koronavirüs salgını nedeniyle kurallara uymayan vatandaşları gözaltına alıyor Son Dakika: New York'da zorunlu hizmetler dışındaki tüm faaliyetler durduruldu Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay, en riskli 5 şehrimizi açıkladı