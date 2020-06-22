28 bin 75 kişinin pasaportunda bulunan tedbir kararı kaldırıldı - Son Dakika

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü açıklamasına göre idari tedbir kararlarının kaldırılmasına yönelik başvurular çerçevesinde 28 bin 75 kişinin pasaportunda bulunan tedbir kararı kaldırıldı.



Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 28 bin 75 kişinin pasaportunda bulunan tedbir kararı kaldırıldığını duyurdu. Genel Müdürlük açıklamasında, "Pasaport Kanununda yapılan son düzenleme ile Bakanlığımızın 2019/14 sayılı Genelgesi doğrultusunda Pasaport İdari Karar Komisyonu 20.12.2019 tarihinde çalışmalarına başlamıştır. Bu çalışmalar kapsamında, idari tedbir kararlarının kaldırılmasına yönelik başvurular İl Nüfus Müdürlüklerince alınmakta olup, 22.06.2020 tarihi itibariyle 28 bin 75 kişinin pasaportunda bulunan idari tedbir kararı kaldırılmıştır" ifadelerine yer verildi. - ANKARA