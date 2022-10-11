28 bin 845 mükellefin kira gelirini hiç bildirmediği ortaya çıktı

Muhabir gündemdeki iddiayı sordu, Bakan Soylu'nun yanıtı "Canım benim" oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı Risk Analizi Genel Müdürlüğü, 200 bin mükellef üzerinde bir araştırma yaptı. Bazı ev sahiplerinin kira gelirlerini beyan etmedikleri ortaya çıktı.

28 BİN 845 MÜKELLEF KİRA GELİRİNİ BEYAN ETMEDİ

RADAR Sistemi aracılığıyla 2021 yılı itibarıyla kira gelirlerini beyan etmeyen veya eksik/hatalı bildiren yaklaşık 200 bin mükellef mercek altına alındı. Analiz kapsamında, 2021 yılında 28 bin 845 mükellefin kira gelirini hiç beyan etmediği veya eksik beyanda bulunduğu tespit edildi. Riskli değerlendirilen mükellefler özelinde de Gelir İdaresi Başkanlığınca saha denetimlerine başlandı.

EMLAKÇILAR DA RADARA YAKALANDI

Ayrıca gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren ve ülke çapında gayrimenkul satış veya kiralama ilanı veren emlakçılara yönelik de risk analiz çalışmalarına devam ediliyor. RADAR Sistemi üzerinden ve ilan sitelerinden yapılan analiz çalışmasında vergisel yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine getirmeyen 5 bin 589 emlakçı analize tabi tutuldu.

İlk etapta bu mükelleflerin 683'ü riskli olarak değerlendirilirken Vergi Denetim Kurulunca incelemelere başlandı. Risk Analizi Genel Müdürlüğünce gayrimenkul sektöründeki vergi kayıp kaçağını önlemeye yönelik olarak riskli mükelleflerin tespitine ilişkin çalışmaların devam edeceği belirtildi.