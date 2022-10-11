28 bin 845 mükellefin kira gelirini hiç bildirmediği ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

28 bin 845 mükellefin kira gelirini hiç bildirmediği ortaya çıktı

11.10.2022 10:46

Gayrimenkul sektöründe kira geliri elde edenlere ve emlakçılara yönelik bir analiz gerçekleştiren Hazine ve Maliye Bakanlığı Risk Analizi Genel Müdürlüğü, geçen yıl 28 bin 845 mükellefin kira gelirini hiç bildirmediği veya eksik beyanda bulunduğu tespit etti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Risk Analizi Genel Müdürlüğü, 200 bin mükellef üzerinde bir araştırma yaptı. Bazı ev sahiplerinin kira gelirlerini beyan etmedikleri ortaya çıktı.

28 BİN 845 MÜKELLEF KİRA GELİRİNİ BEYAN ETMEDİ

RADAR Sistemi aracılığıyla 2021 yılı itibarıyla kira gelirlerini beyan etmeyen veya eksik/hatalı bildiren yaklaşık 200 bin mükellef mercek altına alındı. Analiz kapsamında, 2021 yılında 28 bin 845 mükellefin kira gelirini hiç beyan etmediği veya eksik beyanda bulunduğu tespit edildi. Riskli değerlendirilen mükellefler özelinde de Gelir İdaresi Başkanlığınca saha denetimlerine başlandı.

EMLAKÇILAR DA RADARA YAKALANDI

Ayrıca gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren ve ülke çapında gayrimenkul satış veya kiralama ilanı veren emlakçılara yönelik de risk analiz çalışmalarına devam ediliyor. RADAR Sistemi üzerinden ve ilan sitelerinden yapılan analiz çalışmasında vergisel yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine getirmeyen 5 bin 589 emlakçı analize tabi tutuldu.

İlk etapta bu mükelleflerin 683'ü riskli olarak değerlendirilirken Vergi Denetim Kurulunca incelemelere başlandı. Risk Analizi Genel Müdürlüğünce gayrimenkul sektöründeki vergi kayıp kaçağını önlemeye yönelik olarak riskli mükelleflerin tespitine ilişkin çalışmaların devam edeceği belirtildi.

YORUMLAR
500
Şehir Akademi'nin 2022 Güz Dönemi Kayıtları Başladı Şehir Akademi'nin 2022 Güz Dönemi Kayıtları Başladı Son dakika haber! Terör örgütü DEAŞ'a mali destek sağlayan 20 kişi hakkında gözaltı kararı Son dakika haber! Terör örgütü DEAŞ'a mali destek sağlayan 20 kişi hakkında gözaltı kararı
Kaynak: AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Araştırma, Emlak, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Emlak 28 bin 845 mükellefin kira gelirini hiç bildirmediği ortaya çıktı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:28 İBB'nin cenaze aracıyla uyuşturucu sevkiyatına MHP lideri Bahçeli'den tepki geldi
11:19 Dolar 18,58 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:08 Gram altın bin liranın altına düştü! 995 liradan alıcı buluyor
11:06 TOKİ'ye arsa başvuruları için 500, iş yeri başvuruları için 2 bin lira ödenecek
11:09 TOGG'la ilgili Bakan Mustafa Varank'tan dikkat çeken açıklama: Rakiplerine göre çok ucuz olacak
10:51 Erdoğan'ın gençlere verdiği müjdeye Babacan'dan tepki: Kahroluyorum
10:46 28 bin 845 mükellefin kira gelirini hiç bildirmediği ortaya çıktı
10:48 Rusya'nın Ukrayna saldırıları nedeniyle Rus milyarder vatandaşlıktan çıktı
10:41 Hem sevgilisini istismar edip şiddet uyguladı! Hem de manevi tazminat davası açtı
09:54 Fenerbahçe'nin yükselen yıldızı İsmail Yüksek'i kahvehanede görenler şaşırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2022 11:47:49. #1.13#
SON DAKİKA: 28 bin 845 mükellefin kira gelirini hiç bildirmediği ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement