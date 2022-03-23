28 bin euro dolandıran 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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28 bin euro dolandıran 5 şüpheli yakalandı

23.03.2022 11:53
28 bin euro dolandıran 5 şüpheli yakalandı

BURSA'da kendisini hakim, savcı ve polis olarak tanıtıp, terör örgütü bahanesiyle 28 bin euro dolandıran 5 şüpheli, polisi tarafından gözaltına alındı.

BURSA'da kendisini hakim, savcı ve polis olarak tanıtıp, terör örgütü bahanesiyle 28 bin euro dolandıran 5 şüpheli, polisi tarafından gözaltına alındı.

Kentte kendisini hakim, savcı ve polis olarak tanıtıp, banka hesaplarının terör örgütlerinin eline geçtiğini söyleyen şüpheliler, İ.G.'yi arayarak para istedi. Paniğe kapılan İ.G., banka hesabındaki 28 bin euroyu gönderilen hesap numarasına attı. Bir süre sonra dolandırıldığını fark eden İ.G., polise başvurdu. İhbarla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankescilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, İ.G.'nin ifadesinin ardından soruşturmayı derinleştirdi. Gönderilen banka hesaplarından yola çıkarak şüphelilerin kimliklerini tespit eden ekipler, olaya karıştığı tespit edilen 5 kişinin İstanbul'da olduğunu belirledi.Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, Onur Y. (30), İdrishan Ç. (23) Salih C. (20), Ömer C. (36) ve Uğur K.'yi (26) operasyonla gözaltına aldı. İstanbul'dan Bursa'ya getirilip, emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, artan dolandırıcılık vakalarına karşı, telefonla kendisini hakim, savcı veya polis olarak tanıtan kişilere itibar etmeyip, bu tür durumlarda 155'i arayarak bilgi verilmesi konusunda uyarılarda bulundu.


28 bin euro dolandıran 5 şüpheli yakalandı
28 bin euro dolandıran 5 şüpheli yakalandı
28 bin euro dolandıran 5 şüpheli yakalandı
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Terör, Polis, Savcı, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 28 bin euro dolandıran 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 28 bin euro dolandıran 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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