28 çocuğa yönelik cinsel istismar davasında 14 sanığa hapis cezası - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 28 çocuğa yönelik cinsel istismar davasında 14 sanığa hapis cezası - Son Dakika

28 çocuğa yönelik cinsel istismar davasında 14 sanığa hapis cezası

6 saat önce

Uşak'ta, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı Sevgi Evleri Çocuk Yuvası ile Kız Yetiştirme Yurdu'nda, 28 çocuğa yönelik "cinsel istismar, şiddet, eziyet, kötü muamele ve hakaret suçlarına" adı karışan 16 sanığın yargılandığı davada, sanık V.Ş.'ye 12 yıl, sanık S.T.

28 çocuğa yönelik cinsel istismar davasında 14 sanığa hapis cezası, System.String[]

Uşak'ta, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı Sevgi Evleri Çocuk Yuvası ile Kız Yetiştirme Yurdu'nda, 28 çocuğa yönelik "cinsel istismar, şiddet, eziyet, kötü muamele ve hakaret suçlarına" adı karışan 16 sanığın yargılandığı davada, sanık V.Ş.'ye 12 yıl, sanık S.T.'ye 43 yıl 9 ay hapis cezası verilirken diğer 12 sanık çeşitli adli para ve hapis cezalarına çaptırıldı.


Uşak 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada 2014 yılı ve öncesinde yaşları 7 ile 16 arasında değişen 28 kız ve erkek çocuğuna "cinsel istismar, taciz, şiddet, eziyet, kötü muamele ve hakarette bulundukları" öne sürülen V.Ş.'ye 12 yıl, S.T.'ye 43 yıl 9 ay hapis cezası verilirken, "suçu bildirmeme" ve "yaralama" iddiasıyla yargılanan 12 sanık adli para cezası ve hapis cezalarına çaptırıldı.


Davada mağdur çocukların vekillerinden olan Uşak Barosu Avukatlarından Av. Ezgi Sağcan ve Av. Volkan Berber yaptıkları ortak açıklamada, "2014 ve öncesinde Uşak Sevgi Evlerinde yaşanan cinsel istismar ve eziyet fiillerine ilişkin olarak, Uşak 5. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada bugün karar verildi. Verilen cezalar kamu vicdanını rahatlatır niteliktedir. Davayı takip eden Uşak Barosu Kadın ve Çocuk hakları komisyonu avukatları olarak kararı yüksek mahkemeye taşıyacağız. Bizim kanaatimiz dosyada nitelikli cinsel istismar ve işkence suçlarının oluştuğu yönündedir. Bu suçlar bakımından da görevli mahkeme Ağır Ceza Mahkemesi olduğundan mevcut mahkemenin görevsizlik kararı vermesi gerekmektedir. Aynı zamanda katılan kurum vekilinin de dikkat çektiği üzere kişilerin sosyal hizmet çalışanı olması cezalarında yarı oranında artırım sebebidir. Ancak bu husus da mahkemece gözetilmemiştir. Dosyanın sonuna kadar takipçisi olacağız" ifadelerinde bulundular. - UŞAK

Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 05:42 Kaynak: İHA
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