28 Deaş Militanı Öldürüldü
36 dakika önce
Afganistan Ordusu, terörle mücadele kapsamında gerçekleştirilen hava saldırısında 28 DEAŞ militanının öldürüldüğünü açıkladı.
Afganistan
Ordusu, terörle mücadele kapsamında gerçekleştirilen hava saldırısında 28 DEAŞ militanının öldürüldüğünü açıkladı. Afganistan Savunma Bakanlığı, ordunun ülkenin doğusundaki Nangarhar
eyaletinde terörle mücadele kapsamında hava saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu. Bakanlık, hava saldırısının ardından 28 DEAŞ militanın öldürüldüğünü ve hava saldırısında da DEAŞ militanlarının barınaklarının hedef alındığı aktardı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 01:26 Kaynak: İHA
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