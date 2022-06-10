28. dönem POMEM giriş sınavı sonuçları açıklandı - Son Dakika
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28. dönem POMEM giriş sınavı sonuçları açıklandı

10.06.2022 09:00
28. dönem POMEM giriş sınavı sonuçları açıklandı

Polis Akademisi Başkanlığı, 28. dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) giriş sınavı sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

Polis Akademisi Başkanlığı, 28. dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) giriş sınavı sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

Akademinin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, sonuçlar, adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla bildirilmeyecek, Akademinin internet sitesinden ilan edilen sonuçlar tebligat niteliğinde olacak.

Yedek planlamalara ilişkin sonuçlar da yine aynı siteden açıklanacak, yedek olarak planlanan adaylara da posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacak.

Bu nedenle sınav sonucunda yedek olarak belirlenen adayların, yapılacak yedek planlamalarla ilgili Akademinin internet sitesini takip etmeleri gerekecek.

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Kaynak: AA

Polis Akademisi Başkanlığı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 28. dönem POMEM giriş sınavı sonuçları açıklandı - Son Dakika

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