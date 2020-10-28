28 Ekim 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

28 Ekim 2020 Star Yayın Akışı
28.10.2020 06:42
28 Ekim 2020 Çarşamba günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:15 Menajerimi Ara
00:45 İntikam
02:20 İntikam
03:30 Erkenci Kuş
05:00 Yeni Bir Ev
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:30 Yeni Bir Ev
18:30 Star Haber
20:00 Power Rangers
20:00 Güvercin
22:30 Power Rangers
23:15 Ateş ile Yangın
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