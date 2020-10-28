28 Ekim 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

28 Ekim 2020 Star Yayın Akışı

28.10.2020 06:42
28 Ekim 2020 Star Yayın Akışı, System.String[]

28 Ekim 2020 Çarşamba günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:15 Menajerimi Ara

00:45 İntikam

02:20 İntikam

03:30 Erkenci Kuş

05:00 Yeni Bir Ev

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:30 Yeni Bir Ev

18:30 Star Haber

20:00 Power Rangers

20:00 Güvercin

22:30 Power Rangers

23:15 Ateş ile Yangın

28 Ekim 2020 Star Yayın Akışı

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- Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 28 Ekim 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

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