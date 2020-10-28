28 Ekim 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

28 Ekim 2020 TRT spor Yayın Akışı

28.10.2020 06:42
28 Ekim 2020 TRT spor Yayın Akışı, System.String[]

28 Ekim 2020 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:05 Taktik Analiz

00:30 Spor Artı

02:00 Avrupa'dan Futbol

02:00 Stadyum

03:30 Süper Lig Özetler

04:05 TFF 1. Lig Özetler

04:30 İngiltere Premier Lig Özetler

05:00 Futbol Anadolu

05:05 Beypiliç Boluspor – Menemenspor

06:45 Süper Lig Özetler

06:55 Takvim Yaprakları

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Süper Lig Goller

09:20 TFF 1. Lig Özetler

09:55 Takvim Yaprakları

09:55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni

10:55 Efsanelerin İzinde

10:55 Spor Kitaplığı

11:00 Spor Manşet

12:25 Süper Lig Özetler

12:40 Almanya Bundesliga Özetler

13:00 Spor Bülteni

13:45 TFF 1. Lig Özetler

13:45 TFF 1. Lig Goller

13:50 Takvim Yaprakları

13:55 Hava Durumu

14:00 TBMM-TV

14:00 Hava Durumu

14:05 Spor Stüdyosu

16:00 Gündem Futbol

17:30 İngiltere Premier Lig Özetler

18:00 Spor Merkezi

19:55 Hava Durumu

20:00 Spor Akşamı

20:45 TFF 1. Lig Özetler

20:50 Süper Lig Özetler

21:00 Futbol Anadolu

21:00 Futbol Aklı

23:05 Aktüel Futbol

28 Ekim 2020 TRT spor Yayın Akışı

Spor Toto Süper Lig, Futbol, Trt, TV, TV, Son Dakika

- Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 28 Ekim 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

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