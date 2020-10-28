28 Ekim 2020 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika

28 Ekim 2020 Tv 2 Yayın Akışı
28.10.2020 06:42
28 Ekim 2020 Çarşamba günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?
Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV 2 YAYIN AKIŞI
01:20 Hırsız Polis
02:30 Galip Derviş
02:45 Akasya Durağı
03:30 Akasya Durağı
04:50 Fırtına
06:00 Hayat Şarkısı
08:15 Akasya Durağı
11:00 Annem
13:45 Asi
16:00 Hanımın Çiftliği
20:00 Fatmagül'ün Suçu Ne?
20:00 Yalan Dünya
20:00 Program
22:30 Galip Derviş
23:45 Galip Derviş
Son Dakika Futbol yorumcusu Sinan Engin'in koronavirüs testi pozitif çıktı Gözü dönen şahıs, önce ayrıldığı nişanlısı ve annesini sonra kendini öldürdü Salgın nedeniyle Sakarya'daki tüm hastanelerde acil olmayan ameliyatlar durduruldu Ünlü model Emily Ratajkowski çırılçıplak hamilelik pozu verdi Ayrıldığı nişanlısı, Büşra ile annesini öldürdü Karşılıklı boykot uygulayan Türkiye ve Fransa'nın ekonomik ilişkileri ne boyutta? Dikkat çeken rakamlar Azerbaycan milletvekili Paşayeva'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına destek: Fransız mallarının boykotuna başlıyoruz Azerbaycanlı öğretim görevlisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazdı: Bizi öldürün ama onlara bırakmayın