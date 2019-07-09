Son Dakika Haberleri: 28 elektrikli scooter sürücüsüne alkol ve uyuşturudan gözaltı
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28 elektrikli scooter sürücüsüne alkol ve uyuşturudan gözaltı

57 dakika önce

AKILLI telefon uygulamalarıyla kiralanabilen ve kullanım sonrası şehirlerdeki belirli alanlara bırakılabilen elektrikli scooterlar, Kopenhag'da trafiğe karşı çözüm arayanların ilk tercihi.

28 elektrikli scooter sürücüsüne alkol ve uyuşturudan gözaltı, System.String[]
AKILLI telefon uygulamalarıyla kiralanabilen ve kullanım sonrası şehirlerdeki belirli alanlara bırakılabilen elektrikli scooterlar, Kopenhag'da trafiğe karşı çözüm arayanların ilk tercihi.

Scooterların karıştığı kazaların artması üzerine Kopenhag polisi denetim yaptı ve alkollü scooter kullanan 24 kişiyi yakaladı. 4 kişinin de uyuşturucu madde kullandıktan sonra scooter sürdüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan sürücülere yaklaşık 2 bin Danimarka kronu (bin 700 TL) ceza verildi.

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo da geçen ay yaptığı açıklamada, kaza oranlarının artması nedeniyle elektrikli scooter kullanıcılarına yönelik denetimlerin artırılacağını söylemişti.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 01:07 
Kopenhag, Güncel
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