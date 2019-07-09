28 elektrikli scooter sürücüsüne alkol ve uyuşturudan gözaltı
57 dakika önce
AKILLI telefon uygulamalarıyla kiralanabilen ve kullanım sonrası şehirlerdeki belirli alanlara bırakılabilen elektrikli scooterlar, Kopenhag'da trafiğe karşı çözüm arayanların ilk tercihi.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 01:07
AKILLI telefon uygulamalarıyla kiralanabilen ve kullanım sonrası şehirlerdeki belirli alanlara bırakılabilen elektrikli scooterlar, Kopenhag
'da trafiğe karşı çözüm arayanların ilk tercihi.
Scooterların karıştığı kazaların artması üzerine Kopenhag polisi denetim yaptı ve alkollü scooter kullanan 24 kişiyi yakaladı. 4 kişinin de uyuşturucu madde kullandıktan sonra scooter sürdüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan sürücülere yaklaşık 2 bin Danimarka
kronu (bin 700 TL) ceza verildi. Paris
Belediye Başkanı Anne
Hidalgo da geçen ay yaptığı açıklamada, kaza oranlarının artması nedeniyle elektrikli scooter kullanıcılarına yönelik denetimlerin artırılacağını söylemişti.
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