28 Engelli Derneği de "Özhaseki" Dedi

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Ankara'da Korkutan Patlama! Bina Sakinleri Panik Halinde Evlerini Terk Etti

Sebze ve Meyveden Sonra Elma, Nohut, Mercimek ve Pirinç de Tanzimle Satılacak