Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
02:00 Futbol Gecesi
04:30 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Bereket Sigorta Ümraniyespor - Manisa Futbol Kulübü
08:40 Süper Lig Özetler
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Spor Sabahı
10:00 Spor Bülteni
10:55 Takvim Yaprakları
11:00 Avrupa Stüdyosu
12:25 Spor Kitaplığı
12:30 Spor Bülteni
13:25 Royal Hastanesi Bandırmaspor - Altınordu
15:30 Spor Bülteni
15:55 Menemenspor A.Ş. - Eyüpspor
16:45 % 100 Futbol Devre Arası
17:00 Menemenspor A.Ş. - Eyüpspor
18:00 % 100 Futbol
18:55 Bursaspor - MKE Ankaragücü
19:45 % 100 Futbol Devre Arası
20:00 Bursaspor - MKE Ankaragücü
21:00 % 100 Futbol
22:00 Teknik Analiz
23:00 Futbol Gecesi
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 28 Eylül 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika