Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Porsche Supercup
00:30 Haberler
00:35 Rally Raid: Extreme E
01:35 Bisiklet Dünya Şampiyonası
02:30 Snooker: British Open
04:00 Bisiklet Dünya Şampiyonası
05:00 Bisiklet Dünya Şampiyonası
06:00 Snooker: British Open
08:00 Tenis: Laver Cup
09:30 Snooker: British Open
11:00 Roger's Last Dance
11:30 Serena The Queen Of Queens
12:00 Tenis: Laver Cup
13:30 Snooker: British Open
15:00 Bisiklet: Cro Race
16:00 Bisiklet: Cro Race
18:00 Bisiklet Dünya Şampiyonası
18:55 Haberler
19:00 Binicilik
20:00 Porsche Supercup
20:30 Yelken: Sail GP
21:00 Snooker: British Open
23:30 Bisiklet: Cro Race
Son Dakika › TV › 28 Eylül 2022 Eurosport Yayın Akışı - Son Dakika