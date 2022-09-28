28 Eylül 2022 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika
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28 Eylül 2022 Kanal d Yayın Akışı

28.09.2022 06:42
28 Eylül 2022 Kanal d Yayın Akışı

28 Eylül 2022 Çarşamba günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:15 Camdaki Kız

02:45 Gelinim Mutfakta

05:00 Aşk ve Umut

05:45 Yabancı Damat

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Üç Kız Kardeş

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

19:00 Kanal D Ana Haber

19:45 O Kız

22:00 Cumhurbaşkanı ile Özel

23:45 O Kız

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27 Eylül 2022 Kanal d Yayın Akışı 27 Eylül 2022 Kanal d Yayın Akışı
Kaynak: InterSinema.com

Gelinim Mutfakta, Aşk ve Umut, Kanal D, O Kız, TV, Son Dakika

Son Dakika TV 28 Eylül 2022 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 28 Eylül 2022 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika
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