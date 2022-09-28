Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Camdaki Kız
02:45 Gelinim Mutfakta
05:00 Aşk ve Umut
05:45 Yabancı Damat
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Üç Kız Kardeş
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
19:00 Kanal D Ana Haber
19:45 O Kız
22:00 Cumhurbaşkanı ile Özel
23:45 O Kız
Son Dakika › TV › 28 Eylül 2022 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika