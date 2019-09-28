Son Dakika Haberleri: 28 Eylül Bireysel Silahsızlanma Günü: Türkiye'de son durum ne?
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28 Eylül Bireysel Silahsızlanma Günü: Türkiye'de son durum ne?

53 dakika önce

Her yıl Dünya Bireysel Silahsızlanma Günü olarak anılan 28 Eylül vesilesiyle Türkiye’de bireysel silahlanma, kadına karşı şiddet ve cezasızlık üçgeni yeniden gündeme geliyor.

28 Eylül Bireysel Silahsızlanma Günü: Türkiye'de son durum ne?, System.String[]

Her yıl Dünya Bireysel Silahsızlanma Günü olarak anılan 28 Eylül vesilesiyle Türkiye'de bireysel silahlanma, kadına karşı şiddet ve cezasızlık üçgeni yeniden gündeme geliyor.


En son Emine Bulut'un kızının gözleri önünde öldürülmesi büyük yankı uyandırmıştı. Eylül ayında Türkiye çapında 49 kadın cinayete kurban gitti. Haziran-Temmuz ve Ağustos ayları boyunca ise Türkiye'de toplamda 120 kadın öldürüldü ve bu cinayetler en fazla ateşli silahlarla gerçekleştirildi.

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Türkiye, Eylül, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 09:30 
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