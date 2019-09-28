28 eylül cumartesi dha spor gündemi

Demir Grup Sivasspor
20.00 Galatasaray - Fenerbahçe
TFF BİRİNCİ LİG
14.00 Keçiörengücü - Ümraniyespor
16.30 Boluspor - İstanbulspor
19.00 Bursaspor - BB Erzurumspor
19.00 Adanaspor - Altay
BASKETBOL
Basketbol Süper Ligi'nde 2019-2020 sezonu, bugün oynanacak 3 maçla başlayacak:
13.00 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol - Darüşşafaka Tekfen
15.15 Türk Telekom - Galatasaray Doğa Sigorta
17.30 Teksüt Bandırma BK - Pınar Karşıyaka
ATLETİZM
Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası devam edecek.
AVRUPA'DAN FUTBOL
16.00 Juventus - SPAL (Merih Demiral)
16.30 RB Leipzig - Schalke 04 (Ozan Kabak - Ahmed Kutucu)
16.30 Mainz 05 - Wolfsburg (Yunus Mallı)
19.30 Granada - Leganes (İsmail Köybaşı)
19.30 Borussia Dortmund - Werder Bremen (Nuri Şahin - Ömer Toprak)
21.00 Nice - Lille (Mehmet Zeki Çelik - Yusuf Yazıcı)