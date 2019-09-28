Son Dakika Haberleri: 28 eylül cumartesi dha spor gündemi
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28 eylül cumartesi dha spor gündemi

54 dakika önce

Ümraniyespor16.30 Boluspor - İstanbulspor19.00 Bursaspor - BB Erzurumspor19.00 Adanaspor - AltayBASKETBOLBasketbol Süper Ligi'nde 2019-2020 sezonu, bugün oynanacak 3 maçla başlayacak: 13.

28 eylül cumartesi dha spor gündemi, System.String[]

Demir Grup Sivasspor

20.00 Galatasaray - Fenerbahçe

TFF BİRİNCİ LİG

14.00 Keçiörengücü - Ümraniyespor

16.30 Boluspor - İstanbulspor

19.00 Bursaspor - BB Erzurumspor

19.00 Adanaspor -  Altay

BASKETBOL

Basketbol Süper Ligi'nde 2019-2020 sezonu, bugün oynanacak 3 maçla başlayacak:

13.00 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol - Darüşşafaka Tekfen

15.15 Türk Telekom - Galatasaray Doğa Sigorta

17.30 Teksüt Bandırma BK - Pınar Karşıyaka

ATLETİZM

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası devam edecek.

AVRUPA'DAN FUTBOL

16.00 Juventus - SPAL (Merih Demiral)

16.30 RB Leipzig - Schalke 04 (Ozan Kabak - Ahmed Kutucu)

16.30 Mainz 05 - Wolfsburg (Yunus Mallı)

19.30 Granada - Leganes (İsmail Köybaşı)

19.30 Borussia Dortmund - Werder Bremen (Nuri Şahin - Ömer Toprak)

21.00 Nice - Lille (Mehmet Zeki Çelik - Yusuf Yazıcı)

21.45 Sassuolo - Atalanta (Mert Müldür)

Erzurumspor Kulübü, Adanaspor, Bursaspor, Boluspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 09:32 Kaynak: DHA
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