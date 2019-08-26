Son Dakika Haberleri: 28. Geleneksel Yayla Seki Yağlı Güreşleri - Ali Gürbüz başpehlivan oldu
Son Dakika Spor Haber

28. Geleneksel Yayla Seki Yağlı Güreşleri - Ali Gürbüz başpehlivan oldu

26 dakika önce

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bu yıl 28'incisi düzenlenen Geleneksel Yayla Seki Yağlı Güreşleri'nde, Ali Gürbüz başpehlivanlığı elde etti.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bu yıl 28'incisi düzenlenen Geleneksel Yayla Seki Yağlı Güreşleri'nde, Ali Gürbüz başpehlivanlığı elde etti.

Seydikemer Belediyesi tarafından Seki Mahallesi Zümrüt Çayırı'nda gerçekleştirilen güreşlere, çeşitli illerden 46'sı başpehlivan, 527 sporcu katıldı.

Finalde İsmail Balaban'ı yenen Ali Gürbüz, başpehlivan oldu.

Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, ata sporu güreşin devamlılığını sağlamayı amaçladıklarını dile getirdi.

Güreşe bölge halkının yoğun ilgi gösterdiğini belirten Otgöz, "Sporcular kıyasıya mücadele etti. Ata sporumuzu gelecek nesillere aktarmak çok güzel." dedi.

Organizasyonda, güreş ağalığı ise 200 bin lira bedelle iş adamı Bayram Önder Akdenizli'de kaldı.

Değerli Taş, Seydikemer, Ali Gürbüz, Muğla, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 12:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


3 yaşındaki Ceylan doğum gününden bir gün sonra yaşamını yitirdi
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den Falcao açıklaması! Denizlispor, Antalyaspor'u 2-0 ile geçti! Galatasaray'a 2 haftada 2 kırmızı kart!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.8.2019 00:35:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 28. Geleneksel Yayla Seki Yağlı Güreşleri - Ali Gürbüz başpehlivan oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]