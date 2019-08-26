- 28. Geleneksel Yayla Seki Yağlı Güreşleri'ni Ali Gürbüz kazandı

MUĞLA - 28. Geleneksel Yayla Seki Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Ali Gürbüz oldu. Antalyalı Ali Gürbüz, finalde Antalyalı İsmail Balan ile karşılaştı. Gürbüz büyük çekişme içinde geçen karşılaşmayı kazanarak Seydikemer'in başpehlivanı oldu.

Seydikemer Belediyesi'nin düzenlediği geleneksel Yayla Seki Yağlı Güreşleri'ne saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kuran-ı Kerim okunarak başlandı. Yaklaşık 10 bin kişinin izlediği güreşleri çevre il ve ilçelerden gelen yüzlerce kişi, Seki mahallesinde buluştu. Güreşleri Muğla Valisi Esengül Civelek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Seydikemer Belediye Başkanı Haktan Gökçekuyu'nun yanı sıra çok sayıda sivil toplum kuruluşu başkan ve üyeleri izledi. Yağlı güreşlere Kırkpınar'ın 47 başpehlivanı ile birlikte 527 güreşçi katıldı. Çekişmeli, heyecanlı ve kıran kırana geçen güreşlerde pehlivanlar izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı.

Ağalığı Bayram Önder Akdenizli kazandı

Güreş Ağalığı ihalesine 5 iş adamı katılırken, ihaleyi 200 bin TL veren iş adamı Bayram Önder Akdenizli kazandı.

Seki Yağlı Güreşleri, Tarihi Kırkpınar Güreşleri'ni de aratmadı. Güreşlerde başpehlivanlık için Ali Gürbüz ile İsmail Balaban karşılaştı. İzleyenlerin büyük heyecanla izlediği final güreşi yaklaşık 1 saat sürdü. Puanlamaya giden 2 güreşçi dakikalarca birbirlerine üstünlük sağlamaya çalıştı. Ali Gürbüz, rakibi İsmail Balabanı puanlama içerisinde yaptığı atakla yenmeyi başardı. Gürbüz, karşılaşma sonrasında büyük bir sevinç yaşadı.

Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, yaptığı açıklamada, ata sporu yağlı güreşin devamını sağlamayı amaçladıklarını, genç nesillere sevdirmek için geleneksel olarak etkinliği düzenlediklerini söyledi.