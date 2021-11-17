28 gün yoğun bakımda kalan hastadan "aşı olun" çağrısı - Son Dakika

Gaziantep'te kızının Kovid-19'a yakalanmasının ardından travma yaşayan ve aşı için ikna edilemeyen kadın, kendisi de yakalandığı hastalıktan 28 günlük yoğun bakım tedavisi sonrasında kurtuldu.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Tıp Fakültesi Dahiliye Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavisi tamamlanan ve konuşmakta güçlük çeken 55 yaşındaki Şenel Kanlı, AA muhabirine, bir ay önce öksürük ve ağrı şikayetiyle yaptırdığı yeni tip koronavirüs (Kovi-19) testinin pozitif çıktığını söyledi.

Hastanede tedavi altına alınan ve 28 gün boyunca yoğun bakımda kalan Kanlı, "Kovid-19 hastalığını çok zor geçirdim. Çok pişmanım. Aşı olmadım çünkü çok korktum. Herkes aşı olsun." dedi.

Annesini aşıya ikna edemedi

Şenel Kanlı'nın kızı okul öncesi öğretmeni Rabia Kanlı ise behçet hastası olduğunu, Kovid-19'a yakalandığında annesinin ölmesinden çok korktuğu için travma yaşadığını anlattı.

Kanlı, "Annem benim öleceğimi düşündüğü için daha çok korktu. Annemi aşı olma konusunda ne kadar ikna etmeye çalışsam da kendisi ikna olmadı. Ben de Kovid-19'a yakalanınca annemin korkusu ikiye katlandı." ifadelerini kullandı.

Annesinin 28 gün yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğünü dile getiren Kanlı, "Aşının önemini herkes çok iyi anlasın. Aşı gönüllülükten ziyade mecburiyet olmalı. Tüm herkesi aşıya davet ediyorum." diye konuştu.

"Hastamızın şu anda genel durumu iyi"

GAÜN İç Hastalıkları Yoğun Bakım Sorumlusu Doç. Dr. Gülseren Elay ise Şenel Kanlı'nın Kovid-19 aşısı olmadığını, uzun bir süre yoğun bakımda tedavi görmek zorunda kaldığını belirtti.

Hastanın ilaçlarını kullanmadığını ifade eden Elay, şöyle konuştu:

"Hasta bize geldiğinde şuuru tamamen kapalıydı. Hastamızı biz başka merkezden aldık ve bize yaşam şansı olmadığı söylendi. Hastanın çocukları da eğitimli. 20 gün boyunca ventilatörde ve yüksek ayarlarda çok yakın takip ettik. Hastamızı ventilatörden yaklaşık 4 gün önce ayırdık. Uyandırdıktan sonra çocuklarını yanına aldık. Evlenecek olan çocuğunun sözlüsünü de yanına aldık. Hastamız bu şekilde hayata tutundu. Şu anda genel durumu iyi. Birkaç gün içerisinde hastamızı servise çıkaracağız."

Elay, hastanelerindeki vakaların çoğunun aşısız olduğuna dikkati çekti.