Üye Girişi
28 gün yoğun bakımda kalan hastadan "aşı olun" çağrısı - Son Dakika

28 gün yoğun bakımda kalan hastadan "aşı olun" çağrısı

17.11.2021 11:03
28 gün yoğun bakımda kalan hastadan "aşı olun" çağrısı

Gaziantep'te kızının Kovid-19'a yakalanmasının ardından travma yaşayan ve aşı için ikna edilemeyen kadın, kendisi de yakalandığı hastalıktan 28 günlük yoğun bakım tedavisi sonrasında kurtuldu.

Gaziantep'te kızının Kovid-19'a yakalanmasının ardından travma yaşayan ve aşı için ikna edilemeyen kadın, kendisi de yakalandığı hastalıktan 28 günlük yoğun bakım tedavisi sonrasında kurtuldu.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Tıp Fakültesi Dahiliye Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavisi tamamlanan ve konuşmakta güçlük çeken 55 yaşındaki Şenel Kanlı, AA muhabirine, bir ay önce öksürük ve ağrı şikayetiyle yaptırdığı yeni tip koronavirüs (Kovi-19) testinin pozitif çıktığını söyledi.

Hastanede tedavi altına alınan ve 28 gün boyunca yoğun bakımda kalan Kanlı, "Kovid-19 hastalığını çok zor geçirdim. Çok pişmanım. Aşı olmadım çünkü çok korktum. Herkes aşı olsun." dedi.

Annesini aşıya ikna edemedi

Şenel Kanlı'nın kızı okul öncesi öğretmeni Rabia Kanlı ise behçet hastası olduğunu, Kovid-19'a yakalandığında annesinin ölmesinden çok korktuğu için travma yaşadığını anlattı.

Kanlı, "Annem benim öleceğimi düşündüğü için daha çok korktu. Annemi aşı olma konusunda ne kadar ikna etmeye çalışsam da kendisi ikna olmadı. Ben de Kovid-19'a yakalanınca annemin korkusu ikiye katlandı." ifadelerini kullandı.

Annesinin 28 gün yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğünü dile getiren Kanlı, "Aşının önemini herkes çok iyi anlasın. Aşı gönüllülükten ziyade mecburiyet olmalı. Tüm herkesi aşıya davet ediyorum." diye konuştu.

"Hastamızın şu anda genel durumu iyi"

GAÜN İç Hastalıkları Yoğun Bakım Sorumlusu Doç. Dr. Gülseren Elay ise Şenel Kanlı'nın Kovid-19 aşısı olmadığını, uzun bir süre yoğun bakımda tedavi görmek zorunda kaldığını belirtti.

Hastanın ilaçlarını kullanmadığını ifade eden Elay, şöyle konuştu:

"Hasta bize geldiğinde şuuru tamamen kapalıydı. Hastamızı biz başka merkezden aldık ve bize yaşam şansı olmadığı söylendi. Hastanın çocukları da eğitimli. 20 gün boyunca ventilatörde ve yüksek ayarlarda çok yakın takip ettik. Hastamızı ventilatörden yaklaşık 4 gün önce ayırdık. Uyandırdıktan sonra çocuklarını yanına aldık. Evlenecek olan çocuğunun sözlüsünü de yanına aldık. Hastamız bu şekilde hayata tutundu. Şu anda genel durumu iyi. Birkaç gün içerisinde hastamızı servise çıkaracağız."

Elay, hastanelerindeki vakaların çoğunun aşısız olduğuna dikkati çekti.

Gaziantep Üniversitesi, COVIRAN Bereket, Yoğun Bakım, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 28 gün yoğun bakımda kalan hastadan 'aşı olun' çağrısı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

CHP'li vekiller Meclis'te döviz açtı 12:06 CHP'li vekiller Meclis'te döviz açtı Koronavirüs izniyle çıkan hükümlülerle ilgili karar yolda: Az cezası kalan dönmeyecek 12:04 Koronavirüs izniyle çıkan hükümlülerle ilgili karar yolda: Az cezası kalan dönmeyecek Başak Dizer hamile olduğunu doğruladı 11:54 Başak Dizer hamile olduğunu doğruladı
New York Times gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM fotoğrafını paylaştı 11:52 New York Times gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM fotoğrafını paylaştı Genç mühendis Başak'ı katleden Boz'u avukat annesi de savunmayacak 11:51 Genç mühendis Başak'ı katleden Boz'u avukat annesi de savunmayacak Cinayetin şüphelisi taranarak öldürülmüş halde bulundu 11:29 Cinayetin şüphelisi taranarak öldürülmüş halde bulundu
Önce konserde hayranının yüzüne idrarını yaptı, sonra da özür diledi 11:20 Önce konserde hayranının yüzüne idrarını yaptı, sonra da özür diledi Koronaya yakalandı, babası evden kovdu, intihar etti 11:13 Koronaya yakalandı, babası evden kovdu, intihar etti

Son Dakika Haberleri
12:08 Son Dakika! Naci Bostancı'nın ayrılmasının ardından AK Parti Grup Başkanlığı'na 241 oyla İsmet Yılmaz seçildi
12:05 CHP'li vekiller Meclis'te döviz açtı
12:04 Koronavirüs izniyle çıkan hükümlülerle ilgili karar yolda: Az cezası kalan dönmeyecek
11:54 Erkek Severse dizisinin oyuncu kadrosu belli oldu
11:54 Başak Dizer hamile olduğunu doğruladı
11:52 Şenol Güneş'e Hakan Çalhanoğlu'ndan gönderme! Yükselişin sırrını verdi
11:51 New York Times gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM fotoğrafını paylaştı
11:51 Genç mühendis Başak'ı katleden Boz'u avukat annesi de savunmayacak
11:51 "Foyası ortaya çıkmak" nereden geliyor? İşte anlamı ve tarihi
11:46 Başak Cengiz'i katleden Boz'un akıl hastanesine sevk talebine savcıdan 'hayır'!
Son Dakika! Naci Bostancı'nın ayrılmasının ardından AK Parti Grup Başkanlığı'na 241 oyla İsmet Yılmaz seçildi Son Dakika! Naci Bostancı'nın ayrılmasının ardından AK Parti Grup Başkanlığı'na 241 oyla İsmet Yılmaz seçildi         
12:08
Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde uludu; espriler havada uçuşuyor Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde uludu; espriler havada uçuşuyor         
12:06
Erkek Severse dizisinin oyuncu kadrosu belli oldu Erkek Severse dizisinin oyuncu kadrosu belli oldu         
11:55
Şenol Güneş'e Hakan Çalhanoğlu'ndan gönderme! Yükselişin sırrını verdi Şenol Güneş'e Hakan Çalhanoğlu'ndan gönderme! Yükselişin sırrını verdi         
11:53
"Foyası ortaya çıkmak" nereden geliyor? İşte anlamı ve tarihi "Foyası ortaya çıkmak" nereden geliyor? İşte anlamı ve tarihi         
11:51
Mado'nun sahibinin Çin medyasına yaptığı açıklamaya tepki yağıyor! Mado'nun sahibinin Çin medyasına yaptığı açıklamaya tepki yağıyor!         
11:37
Üç yaşındaki Yörük kızı Müslüme kaybolmuştu, arama çalışmalarında korkutan bir gelişme yaşandı Üç yaşındaki Yörük kızı Müslüme kaybolmuştu, arama çalışmalarında korkutan bir gelişme yaşandı         
11:25
Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yuhalatmadı: Yapmayın Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yuhalatmadı: Yapmayın         
11:14
Fenerbahçeli Samatta rehin alındı Fenerbahçeli Samatta rehin alındı         
10:43
Son Dakika: Sınır hattı alev alev! Ermenistan sınırındaki çatışmada 7 Azerbaycan askeri şehit oldu, 10 yaralı var Son Dakika: Sınır hattı alev alev! Ermenistan sınırındaki çatışmada 7 Azerbaycan askeri şehit oldu, 10 yaralı var         
10:42
Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti         
10:14
Define ararken kanlar içinde kaldılar Define ararken kanlar içinde kaldılar         
10:03
30 milyon yıllık fosillerden yapılan kehribar tespihler 70 bin liradan satılıyor 30 milyon yıllık fosillerden yapılan kehribar tespihler 70 bin liradan satılıyor         
09:18
Erdoğan, Karamollaoğlu'nu yalanladı ve iade-ziyaretini iptal etti Erdoğan, Karamollaoğlu'nu yalanladı ve iade-ziyaretini iptal etti         
08:07
Sofradan eksik edilmeyecek kansızlık düşmanı 8 besin! Sofradan eksik edilmeyecek kansızlık düşmanı 8 besin!         
17:30
Zincir Mağazalar Derneği Başkanı'ndan vatandaşa uyarı: Zam aralığı 1 aya indi, imkanı olan şimdi alsın Zincir Mağazalar Derneği Başkanı'ndan vatandaşa uyarı: Zam aralığı 1 aya indi, imkanı olan şimdi alsın         
16:47
Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar         
15:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2021 12:17:45. #1.12#
SON DAKİKA: 28 gün yoğun bakımda kalan hastadan "aşı olun" çağrısı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement