28 Haziran 2020 Cnn Türk Yayın Akışı - Son Dakika

28 Haziran 2020 Cnn Türk Yayın Akışı

28 Haziran 2020 Pazar günü Cnn Türk yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Cnn Türk yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Cnn Türk yayın akışında neler var merak ediliyor. Cnn Türk kanalında bugün neler var?

Cnn Türk yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Cnn Türk kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

Hindistan, Çin sınırına füze konuşlandırdı
Ailesine yardım için Gaziantep'e giden işçinin korona testi pozitif çıktı, 42 kişi karantinaya alındı
YSK'de soruların fotoğrafını çeken ve sosyal medyada paylaşan kişi gözaltına alındı

CNN TÜRK YAYIN AKIŞI

01:00 Akıl Çemberi

01:00 CNN TÜRK Masası

05:00 Gece Haberleri

06:00 Haber

07:00 Güne Merhaba Hafta Sonu

09:00 Haber

10:00 Hafta Sonu

11:00 Haber

11:30 Sporun Manşeti

12:00 Haber

13:00 Haber

14:00 Haber

15:00 Haber

16:00 Haber

17:00 Haber

18:00 5N1K

18:00 Ana Haber

21:00 CNN TÜRK Masası

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Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 06:42 Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 28 Haziran 2020 Cnn Türk Yayın Akışı - Son Dakika

Son Dakika

07:57 Hindistan, Çin sınırına füze konuşlandırdı 07:47 Ailesine yardım için Gaziantep'e giden işçinin korona testi pozitif çıktı, 42 kişi karantinaya alındı 07:37 YSK'de soruların fotoğrafını çeken ve sosyal medyada paylaşan kişi gözaltına alındı 19:42 Eskişehirspor, sezonun bitimine dört hafta kala 2. Lig'e düştü 18:03 Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, Türkiye'yi bekleyen muhtemel koronavirüs senaryosunu paylaştı 16:51 1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti 16:49 Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı 16:39 İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu 16:03 Konya'daki kazada hayatını kaybeden 7 kişi yan yana defnedildi, yakınları sinir krizi geçirdi 15:46 Kaldırım çalışmasına itiraz eden vatandaş, öğrendiği gerçekle şoke oldu 12:53 Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı 12:13 İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi 11:59 ATV'de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı 11:31 Seçim barajı düşüyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 alternatif var 11:20 Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu
Hindistan, Çin sınırına füze konuşlandırdı
07:56
Ailesine yardım için Gaziantep'e giden işçinin korona testi pozitif çıktı, 42 kişi karantinaya alındı
07:47
YSK'de soruların fotoğrafını çeken ve sosyal medyada paylaşan kişi gözaltına alındı
07:37
Ruslarla ilgili sözleri nedeniyle Adil Gür hakkında soruşturma başlatıldı
00:54
Murat Bardakçı, İBB'nin satın aldığı tablodaki meçhul kişinin Cem Sultan olmadığını söyledi
00:14
Libya ordusu: Sirte ve Cufra'yı paralı askerlerden temizlemek zorunluluk oldu
00:13
Hindistan'dan Çin'le gerilimi artıracak adım: Füze savunma sistemi yerleştirildi
00:05
Sayısal Loto'nun iki hafta üst üste Ankara'da aynı ilçeye çıkması dikkat çekti
23:21
Trabzonspor, evinde Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı
23:05
Cem Yılmaz'dan kendi filminin duyurusunu yapmayan Netflix'e tepki: Tweet atma mı dediler
22:58
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