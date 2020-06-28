28 Haziran 2020 Fox Yayın Akışı - Son Dakika

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:45 Her Yerde Sen
02:00 Her Yerde Sen
03:30 Şevkat Yerimdar
04:30 Kadın
04:45 Zuhal Topal’la Sofrada
06:00 Aşk Yeniden
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Bay Yanlış
11:15 Şevkat Yerimdar
13:00 Yaparsın Aşkım
13:45 Şevkat Yerimdar
15:30 Yaparsın Aşkım
16:15 Bay Yanlış
19:00 FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Benimle Söyle
20:00 Nereden Çıktı Bu Velet
21:45 Badem Şekeri 3
23:30 Nereden Çıktı Bu Velet
23:30 Bay Yanlış