28 Haziran 2020 Fox Yayın Akışı - Son Dakika

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

FOX YAYIN AKIŞI

00:45 Her Yerde Sen

02:00 Her Yerde Sen

03:30 Şevkat Yerimdar

04:30 Kadın

04:45 Zuhal Topal’la Sofrada

06:00 Aşk Yeniden

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Bay Yanlış

11:15 Şevkat Yerimdar

13:00 Yaparsın Aşkım

13:45 Şevkat Yerimdar

15:30 Yaparsın Aşkım

16:15 Bay Yanlış

19:00 FOX Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Benimle Söyle

20:00 Nereden Çıktı Bu Velet

21:45 Badem Şekeri 3

23:30 Nereden Çıktı Bu Velet

23:30 Bay Yanlış