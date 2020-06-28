28 Haziran 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:30 Çok Akustik
01:45 Şehrin Adamı
02:45 İntikam: Bir Aşk Hikayesi
03:15 Poyraz Karayel
04:15 Müzik Arası
04:45 Akasya Durağı
05:30 Akasya Durağı
05:45 Yabancı Damat
07:00 Küçük Ağa
09:45 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa
13:00 Arda'nın Mutfağı
13:00 Hayat Tamircisi
14:00 Çok Güzel Hareketler 2
14:30 Arda ile Omuz Omuza
15:15 Yumurcak
15:45 Çarkıfelek
17:00 Dokunmayın Şabanıma
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Dokunmayın Şabanıma
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
21:45 İntikam: Bir Aşk Hikayesi
23:30 Efsane
23:45 Çok Akustik