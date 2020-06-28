28 Haziran 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

01:30 Çok Akustik

01:45 Şehrin Adamı

02:45 İntikam: Bir Aşk Hikayesi

03:15 Poyraz Karayel

04:15 Müzik Arası

04:45 Akasya Durağı

05:30 Akasya Durağı

05:45 Yabancı Damat

07:00 Küçük Ağa

09:45 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa

13:00 Arda'nın Mutfağı

13:00 Hayat Tamircisi

14:00 Çok Güzel Hareketler 2

14:30 Arda ile Omuz Omuza

15:15 Yumurcak

15:45 Çarkıfelek

17:00 Dokunmayın Şabanıma

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Dokunmayın Şabanıma

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

21:45 İntikam: Bir Aşk Hikayesi

23:30 Efsane

23:45 Çok Akustik