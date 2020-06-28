28 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

28 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı

28 Haziran 2020 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

Hindistan, Çin sınırına füze konuşlandırdı
Ailesine yardım için Gaziantep'e giden işçinin korona testi pozitif çıktı, 42 kişi karantinaya alındı
YSK'de soruların fotoğrafını çeken ve sosyal medyada paylaşan kişi gözaltına alındı

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:30 Teknik Analiz

02:00 Stadyum

02:00 Norwich - Manchester United

03:40 Stadyum

03:50 Efsanelerin İzinde

03:55 Spor Kitaplığı

04:00 Süper Lig Özetler

04:05 TFF 1. Lig Özetler

04:10 İngiltere Premier Lig Özetler

04:45 Bundesliga

05:30 Teknik Analiz

05:30 Almanya Bundesliga Özetler

05:50 Süper Lig Özetler

06:05 Ustalara Saygı

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Brezilya - Arjantin

07:00 Real Madrid - Atletico Madrid

08:40 Süper Lig Özetler

08:45 TFF 1. Lig Özetler

08:50 Spor ve Sağlık

08:55 Efsanelerin İzinde

09:00 Salto

09:00 Süper Lig Özetler

09:10 Almanya Bundesliga Özetler

09:30 Orhan Ayhan'la

10:00 Stadyum

11:50 Takvim Yaprakları

11:55 Hava Durumu

12:00 Ustalara Saygı

12:50 Spor Kitaplığı

12:55 Takvim Yaprakları

13:00 Spor Bülteni

13:55 Efsanelerin İzinde

13:55 Spor Kitaplığı

14:00 Borussia Dortmund - Hoffenheim

14:00 Napoli - Juventus

15:30 Almanya'dan Futbol

15:40 Almanya Bundesliga Özetler

16:00 Spor Haftasonu

16:25 Borussia Dortmund - Hoffenheim

17:55 Leicester City - Chelsea

18:20 Dakika Skor

19:25 Norwich - Manchester United

19:50 Spor Hafta Sonu

20:25 Newcastle United - Manchester City

21:20 Dakika Skor

22:40 Stadyum

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Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 06:42 Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 28 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Son Dakika

07:57 Hindistan, Çin sınırına füze konuşlandırdı 07:47 Ailesine yardım için Gaziantep'e giden işçinin korona testi pozitif çıktı, 42 kişi karantinaya alındı 07:37 YSK'de soruların fotoğrafını çeken ve sosyal medyada paylaşan kişi gözaltına alındı 19:42 Eskişehirspor, sezonun bitimine dört hafta kala 2. Lig'e düştü 18:03 Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, Türkiye'yi bekleyen muhtemel koronavirüs senaryosunu paylaştı 16:51 1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti 16:49 Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı 16:39 İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu 16:03 Konya'daki kazada hayatını kaybeden 7 kişi yan yana defnedildi, yakınları sinir krizi geçirdi 15:46 Kaldırım çalışmasına itiraz eden vatandaş, öğrendiği gerçekle şoke oldu 12:53 Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı 12:13 İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi 11:59 ATV'de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı 11:31 Seçim barajı düşüyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 alternatif var 11:20 Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu
Hindistan, Çin sınırına füze konuşlandırdı
07:56
Ailesine yardım için Gaziantep'e giden işçinin korona testi pozitif çıktı, 42 kişi karantinaya alındı
07:47
YSK'de soruların fotoğrafını çeken ve sosyal medyada paylaşan kişi gözaltına alındı
07:37
Ruslarla ilgili sözleri nedeniyle Adil Gür hakkında soruşturma başlatıldı
00:54
Murat Bardakçı, İBB'nin satın aldığı tablodaki meçhul kişinin Cem Sultan olmadığını söyledi
00:14
Libya ordusu: Sirte ve Cufra'yı paralı askerlerden temizlemek zorunluluk oldu
00:13
Hindistan'dan Çin'le gerilimi artıracak adım: Füze savunma sistemi yerleştirildi
00:05
Sayısal Loto'nun iki hafta üst üste Ankara'da aynı ilçeye çıkması dikkat çekti
23:21
Trabzonspor, evinde Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı
23:05
Cem Yılmaz'dan kendi filminin duyurusunu yapmayan Netflix'e tepki: Tweet atma mı dediler
22:58
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