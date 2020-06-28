28 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Teknik Analiz
02:00 Stadyum
02:00 Norwich - Manchester United
03:40 Stadyum
03:50 Efsanelerin İzinde
03:55 Spor Kitaplığı
04:00 Süper Lig Özetler
04:05 TFF 1. Lig Özetler
04:10 İngiltere Premier Lig Özetler
04:45 Bundesliga
05:30 Teknik Analiz
05:30 Almanya Bundesliga Özetler
05:50 Süper Lig Özetler
06:05 Ustalara Saygı
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Brezilya - Arjantin
07:00 Real Madrid - Atletico Madrid
08:40 Süper Lig Özetler
08:45 TFF 1. Lig Özetler
08:50 Spor ve Sağlık
08:55 Efsanelerin İzinde
09:00 Salto
09:00 Süper Lig Özetler
09:10 Almanya Bundesliga Özetler
09:30 Orhan Ayhan'la
10:00 Stadyum
11:50 Takvim Yaprakları
11:55 Hava Durumu
12:00 Ustalara Saygı
12:50 Spor Kitaplığı
12:55 Takvim Yaprakları
13:00 Spor Bülteni
13:55 Efsanelerin İzinde
13:55 Spor Kitaplığı
14:00 Borussia Dortmund - Hoffenheim
14:00 Napoli - Juventus
15:30 Almanya'dan Futbol
15:40 Almanya Bundesliga Özetler
16:00 Spor Haftasonu
16:25 Borussia Dortmund - Hoffenheim
17:55 Leicester City - Chelsea
18:20 Dakika Skor
19:25 Norwich - Manchester United
19:50 Spor Hafta Sonu
20:25 Newcastle United - Manchester City
21:20 Dakika Skor
22:40 Stadyum