28 Haziran 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

00:15 Filinta

01:30 Ege'nin Hamsisi

03:45 Yeditepe İstanbul

04:10 Aslan Ailem

04:55 Bir Yusuf Masalı

06:15 Bir Yusuf Masalı

06:30 Böyle Bitmesin

08:15 Uğurlugiller

08:55 Diriliş Ertuğrul

09:35 Parmak Damgası

10:30 Perihan Abla

11:50 Enine Boyuna

12:30 Gülşen Abi

13:15 En Son Babalar Duyar

13:15 Bir Dövüşçünün Dünya Maceraları

14:25 Yeditepe İstanbul

15:00 Kalk Gidelim

16:40 Şampiyon

19:00 Ana Haber

20:00 Kalk Gidelim

20:00 Seksenler

23:15 Zaman Matinesi