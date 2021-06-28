Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Kupa Gecesi
02:00 Euro 2020 Son 16 Karşılaşması
03:40 Kupa Gecesi
05:40 UEFA Euro 2020 Özetler
06:05 Avrupa Şampiyonası Unutulmaz Goller
06:25 UEFA Euro 2020 Özetler
06:50 Spor Kitaplığı
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 UEFA Euro 2020 Özetler
09:45 Avrupa Şampiyonası Klasikler
09:50 Takvim Yaprakları
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Kitaplığı
11:00 Spor Manşet
12:30 UEFA Euro 2020 Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:45 Avrupa Şampiyonası Klasikler
13:50 Takvim Yaprakları
13:55 Hava Durumu
14:00 Kupa Günlüğü
15:55 Efsanelerin İzinde
16:00 Gündem Futbol Transfer
17:55 Takvim Yaprakları
18:00 Spor Merkezi
19:00 Euro 2020 Son 16 Futbol Karşılaşması
20:45 UEFA Euro 2020 Özetler
22:00 Euro 2020 Son 16 Futbol Karşılaşması
23:45 UEFA Euro 2020 Özetler
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 28 Haziran 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika