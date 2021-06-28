28 Haziran 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:00 Kupa Gecesi

02:00 Euro 2020 Son 16 Karşılaşması

03:40 Kupa Gecesi

05:40 UEFA Euro 2020 Özetler

06:05 Avrupa Şampiyonası Unutulmaz Goller

06:25 UEFA Euro 2020 Özetler

06:50 Spor Kitaplığı

06:55 Takvim Yaprakları

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 UEFA Euro 2020 Özetler

09:45 Avrupa Şampiyonası Klasikler

09:50 Takvim Yaprakları

09:55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Kitaplığı

11:00 Spor Manşet

12:30 UEFA Euro 2020 Özetler

13:00 Spor Bülteni

13:45 Avrupa Şampiyonası Klasikler

13:50 Takvim Yaprakları

13:55 Hava Durumu

14:00 Kupa Günlüğü

15:55 Efsanelerin İzinde

16:00 Gündem Futbol Transfer

17:55 Takvim Yaprakları

18:00 Spor Merkezi

19:00 Euro 2020 Son 16 Futbol Karşılaşması

20:45 UEFA Euro 2020 Özetler

22:00 Euro 2020 Son 16 Futbol Karşılaşması

23:45 UEFA Euro 2020 Özetler