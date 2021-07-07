28 Haziran Mahallesi'ndeki ağır hasarlı bina yıkılacak - Son Dakika

28 Haziran Mahallesi'ndeki ağır hasarlı binanın birkaç gün içinde yıkılacağını kaydeden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Vatandaş mağdur olmasın diye çabalıyoruz. Fakat ağır hasarlı binaları artık boşaltmama şansımız kalmadı. O bina da yıkılacak" dedi.

28 Haziran Mahallesi Devebağırtan sokakta mülkiyeti İzmit Belediyesine ait olan bina Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yıkılacak. İzmit'teki 15 ağır hasarlı binadan biri olan ve yıkımı valilik tarafından yapılması planlanan bina meclisin gündemine de geldi. Daha önce bu binada oturan ancak yıkım kararı sonrası evi boşaltması istenen kadının zor durumda olduğunun ve boş olan binanın çevreye rahatsızlık vermesinin belirtilmesi üzerine İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Yapı ağır hasarlı ve bu hafta yıkılacak" dedi.

Bina bu hafta yıkılacak

Meclis üyelerini konuyla ilgili bilgilendiren ve zor durumdaki vatandaşa gerekli desteğin verilmesi için inceleme yapılacağını söyleyen başkan Hürriyet, "Ağır hasarlı olan binanın içi boşaltıldı, fen işleri bu hafta yıkacak. İlçemizde riskli 15 yapı kalmıştı. Buralarda halen yaşayan çok sayıda vatandaşımız var. Onlarla toplantılar da yaptık. 2,5 yıldır mağdur etmemek için çaba harcıyoruz. Fakat valilik 'elektriği, doğalgazı, suyu kesin. Artık boşaltın' diye yazı yazıyor. Mazallah bir deprem olsa ve bu binalarda oturanlara bir şey olsa ne olacak? Bu binaların bir an önce boşaltılması gerekiyor. Devebağırtan Sokak'taki binaya gelirsek; orası da bu hafta yıkılacak. Mecburen tahliye edilmesi gerekiyordu. Boşaltmama şansımız yoktu. Oradan çıkan vatandaşımız başını sokacak bir yer bulana kadar kendisine kira yardımı yaparız. Kadıncağızın mağduriyetini tekrar inceler, bakarız. Yardımcı oluruz" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ