28 Haziran Pazar DHA Spor Gündemi - Son Dakika

28 Haziran Pazar DHA Spor Gündemi

Mali kriz Eskişehirspor'u küme düşürdü15 puanın ardından yıldızlarını da kaybettiBir sezonda 2 başkan değiştirdi4 sezon sonra ligden düştü- Mustafa Özer: Toprağa düşene kadar Eskişehirsporluyuz"Eskişehirspor ulu bir çınardır, biz küllerimizden doğacağız"SÜPER LİG18.

Mali kriz Eskişehirspor'u küme düşürdü

15 puanın ardından yıldızlarını da kaybetti

Son dakika: EBA TV'de yayınlanacak yaz okulu programları yarın başlıyor
Bodrum Belediye Başkanı'ndan uçuk döner fiyatlarına yapılan eleştirilere yanıt
YKS'den çıkan öğrenci, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Bir sezonda 2 başkan değiştirdi

4 sezon sonra ligden düştü

- Mustafa Özer: Toprağa düşene kadar Eskişehirsporluyuz

"Eskişehirspor ulu bir çınardır, biz küllerimizden doğacağız"

SÜPER LİG

18.30 Demir Grup Sivasspor - Hes Kablo Kayserispor

18.30 Çaykur Rizespor - Yukatel Denizlispor

21.00 Medipol Başakşehir - Galatasaray

21.00 Gaziantep FK - Fraport TAV Antalyaspor

TFF 1'İNCİ LİG

17.30 Hatayspor - Ekol Hastanesi Balıkesirspor

20.00 Fatih Karagümrük - İstanbulspor

20.00 Akhisarspor - Cesar Grup Ümraniyespor

AVRUPA'DAN FUTBOL

18.15 Milan - Roma (Hakan Çalhanoğlu - Mert Çetin, Cengiz Ünder*)

20.30 Granada - Eibar (İsmail Köybaşı)

20.30 Sassuolo - Hellas Verona (Mert Müldür)

21.00 Kopenhag - Midtjylland (Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)


Eskişehirspor, Mustafa Özer, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 10:07 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor 28 Haziran Pazar DHA Spor Gündemi - Son Dakika Spor
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