28 İlde Eğitime Kar Tatili

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Milli Oyuncu Emre Mor, Bu Sezon Celta Vigo Formasıyla Sadece 9 Maça Çıktı

Son Dakika! Binali Yıldırım'dan Adaylık ve İstifa Açıklaması: O Konu Benim Dışımda, Konu Kapanmıştır Diye Düşünüyorum