28 İlde Eğitime Kar Tatili
1 saat önce
Yurt genelinde 17 ilde, 11 ilin ise ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi.
Yurt genelinde 17 ilde, 11 ilin ise ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi. Türkiye
'nin büyük bölümünde kar yağışı etkisini sürdürürken valiliklerin aldığı kararlar ile çok sayıda ilde okullar tatil edildi. Kar
yağışının yoğun olduğu Ankara
, Eskişehir
, Sivas
, Bolu
, Çorum
, Kırşehir
, Karaman
, Tokat
, Aksaray
, Konya
, Yozgat
, Amasya
, Kırıkkale
, Çankırı
, Uşak
ve Nevşehir
'de eğitime bir gün ara verildi. Kütahya
'da ise Gediz
ilçesi hariç kent merkezi ve diğer tüm ilçelerdeki okullar, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün tatil edildi. Denizli
'de Baklan
, Bekilli
, Çal
, Çivril
ve Güney ilçeleri ile Pamukkale
'nin bazı mahallelerinde, Niğde
'nin Çiftlik
ilçesinde, Giresun
'da merkeze bağlı köylerdeki okullar ile Yağlıdere
, Çanakçı
, Dereli
ve Doğankent
ilçelerinde, Samsun
'un Havza
, Ladik
, Vezirköprü
, Kavak
, Ayvacık
ve Asarcık
ilçeleri ile Canik
, Tekkeköy
, Salıpazarı
ve Alaçam
'da taşıma merkezli okullarda, Kayseri
'nin Pınarbaşı
ve Sarız
ilçelerinde, Ordu
'nun Ünye
ve Fatsa
ilçelerinde, Kastamonu
'nun İhsangazi
ilçesinde eğitime bugün için ara verildi.
Bolu'nun Gölyaka
ve Cumayeri
ilçelerinde taşımalı eğitime bugün ara verilirken Tunceli
'nin Ovacık
, Bursa
'nın Büyükorhan
, Harmancık
ve Keles
ile Balıkesir
'in Dursunbey
ve Kepsut
ilçelerinde okullar bir gün tatil edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:50 Kaynak: AA
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