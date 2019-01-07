28 ilde eğitime kar tatili

Yurdun bazı il ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullarda 7 Ocak Pazartesi günü eğitime ara verilirken, birçok bölgede de ulaşımda aksamalar yaşandı.

Yurdun bazı il ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullarda 7 Ocak Pazartesi günü eğitime ara verilirken, birçok bölgede de ulaşımda aksamalar yaşandı.

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Çok Sayıda İl ve İlçede Okullar Tatil Edildi

İstanbul'da Beklenen Kar Yağışı Başladı

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