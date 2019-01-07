Son Dakika Haberleri: 28 ilde eğitime kar tatili

28 ilde eğitime kar tatili

2 saat önce

Yurdun bazı il ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullarda 7 Ocak Pazartesi günü eğitime ara verilirken, birçok bölgede de ulaşımda aksamalar yaşandı.

28 ilde eğitime kar tatili, System.String[]
Yurdun bazı il ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullarda 7 Ocak Pazartesi günü eğitime ara verilirken, birçok bölgede de ulaşımda aksamalar yaşandı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 09:40 

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çok Sayıda İl ve İlçede Okullar Tatil Edildi İstanbul'da Beklenen Kar Yağışı Başladı

İstanbul'da Etkisini Sürdüren Kar Yağışı, Salı Günü Akşam Saatlerine Kadar Devam Edecek Elektrik Zammına Tepki Gösteren Gökhan Özoğuz: Muhalefetlik Bir Durum Değil
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 11:44:29. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 28 ilde eğitime kar tatili
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]