İçişleri Bakanı Yerlikaya, Kahramanlar Operasyonu kapsamında 28 ilde terörle mücadeleye yönelik hava destekli operasyon düzenlendiğini duyurdu. Terör örgütünün kış aylarında kullanmak için hazırladığı sığınaklar tespit edilip tek tek imha edildi.
Yerlikaya'nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "28 ilde 4.731 timden oluşan 61.500 jandarma ile Kahramanlar Operasyonu gerçekleştirildi. Teröristlerin İnlerini Bir Bir Başlarına Yıkıyoruz, Yıkmaya Da Devam Edeceğiz! Jandarma Genel Komutanlığımızın koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarımızca; Kahramanlar Operasyonu kapsamında, J- SİHA ve İHA'ların da kullanıldığı Hakkari, Siirt, Şırnak, Van, Bitlis, Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Diyarbakır, Mardin, Batman, Ağrı, Erzincan, Erzurum, Kars, Iğdır, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Tokat, Rize, Tunceli, Bingöl, Elazığ, Muş Ve Sivas'ta olmak üzere 28 ilde operasyon düzenlendi.
Terör örgütünün kış aylarında kullanmak için hazırladığı sığınaklar tespit edilip tek tek imha edildi. Bu operasyonlarda;
Kahraman Jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Operasyonel kabiliyetimizle terör odaklarını bulduğumuz yerde yok ediyoruz. Etmeye de devam edeceğiz. Yılın 365 günü, 4 mevsim, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek."
Son Dakika › Güncel › 28 ilde terör örgütüne yönelik Kahramanlar Operasyonu! Kış için yaptıkları tüm hazırlıklar imha edildi - Son Dakika