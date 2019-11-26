TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner, tarım sektöründe Türkiye'de alınacak daha çok yolun olduğunu belirterek, "Bu alınacak yolun da teknolojinin ucuzlamasıyla olabileceğini düşünüyorum. Sektörün de mekanizasyon anlamında rekabet halinde olarak bu yolu hızlandırması gerekiyor." dedi.



Özüner, KalDer ve Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) iş birliğiyle gerçekleştirilen 28. Kalite Kongresi'nin "Güncel Sorunlara Çözümler: Dünyayı Doyurmak Küresel ve Ulusal Boyutta Tarım ve Hayvancılık" başlıklı oturumunda yaptığı konuşmada, tarım sektöründe çok bilinmeyenli bir denklemin olduğunu belirtti.



Teknolojinin kullanımı anlamında tarımdan da ileride olan birçok sektörün olduğunu aktaran Özüner, "Diğer sektörlerdeki teknolojik uygulamaları tarım sektörüne çekebiliriz, bu konuda sektörü şanslı görüyorum. Teknolojinin yoğun olarak kullanıldığı sektörler sağlık ve tarımdır. Uygun bir vizyon ve yol alımıyla bilinen teknolojiler sektörde kullanılabilmeli. Tarım sınırlı bir alan. Bundan dolayı nesnelerin interneti, sensörler ile bu alanda kurulacak bir sistem verimliliği artıracaktır." diye konuştu.



Özüner, tarım sektöründe teknolojileri kullananların çoğunlukla büyük yatırımcılar olduğunu dile getirerek, sektörde teknolojik gelişmelerin farkında olmayan ya da maliyet olarak ulaşılamaz gören bir kitlenin olduğunu kaydetti.



"Tarıma desteğin uzun dönemli bir politika olarak sürdürülmesi gerekiyor"



Sektörde teknolojinin her gün ulaşılabilir hale geldiğine ve mevcut halde yapılabilecek çok şeyin olduğuna işaret eden Özüner, "Teknoloji bu açıdan izleyici olarak iyi bir şekilde ilerliyor. Özellikle uydu kontrollü dümenleme sistemleri, iklim, su seviyesi, toprak ile ilgili bilgi sağlayan gelişmeler sektöre katkı sağlıyor.

Tarım, Türkiye ekonomisinin önemli bir parçası olduğu ve ciddi bir kitle halen tarım ile ilgilendiği için aslında desteklenen bir sektör. Ürün desteği, ekipman desteği var. Önemli olan tarıma desteğin uzun dönemli bir politika olarak sürdürülmesi. Yeterince gündemde olmadığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



Özüner, tarımın zevkli kısmını göstermek gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Sektörde yapay zeka, veri işleme, markalar arasında verinin paylaşımı, nesnelerin interneti, otonom araçlar ve traktörün üzerinde şarj olan drone uygulamaları artık görülmeye başlandı. Bu saydıklarımın hiçbiri ilk defa duyulan bir şey değil. Türkiye'de gelişmelerin daha çok işin ana ekipman, daha iyi bir traktör, uydu dümenli traktör aşamasında olduğunu düşünüyorum. Tarım sektöründe Türkiye'de alınacak daha çok yol var. Bunun da teknolojinin ucuzlamasıyla olabileceğini düşünüyorum. Sektörün de mekanizasyon anlamında rekabet halinde olarak bu yolu hızlandırması gerekiyor."