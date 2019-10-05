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28. Kaman Ceviz Kültür ve Sanat Festivali açılışı yapıldı

1 saat önce

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'in Kaman İlçesinde bu yıl 28. Düzenlenen Kaman Ceviz Kültür ve Sanat Festivali açılışı yapıldı.

28. Kaman Ceviz Kültür ve Sanat Festivali açılışı yapıldı, System.String[]

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'in Kaman İlçesinde bu yıl 28. Düzenlenen Kaman Ceviz Kültür ve Sanat Festivali açılışı yapıldı.


İlçe merkezinde düzenlenen festival kapsamında 'Yılın En İyi Ceviz Bahçesi', 'Yılın En İyi Cevizi', 'Yılın Cevizli Baklava Ustaları' ödülleri sahiplerine verildi. Kaman cevizinin tanıtımı için düzenlenen festival dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Atatürk Caddesi'nde mehter takımı ve davul zurna eşliğinde gerçekleştirilen kortej sonrası açılan ceviz stantları ziyaret edildi.


Kaman Belediyesi binası önünde devam eden festivalde konuşan Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Kaman cevizinin Kırşehir ve Kaman'ın tanıtımında büyük öneme sahip olduğunu söyledi. Tarih ve kültürel alanın yanı sıra tarım alanında kendine yeten ender ülkelerden biri olduğumuzu söyleyen Vali Akın, " Ceviz alanında ülkemizde yıllık 200 bin ton ceviz yetişiyor. Dünyada 4. sırada olmamıza rağmen halen dışarıdan ceviz alımı yapıyoruz. Kaman yüksek bir verim alanına sahip. Bu seviyeye gelmesi ise son 15 yılda devletimizin yatırımları, çalışmaları sayesinde olmaktadır" dedi. - KIRŞEHİR

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Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 05:52 Kaynak: İHA
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