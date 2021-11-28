28 Kasım 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:30 Z Raporu

01:30 Gamer

02:30 M. Başakşehir - Altay

04:15 1 Yıldız 10 Gol

04:30 A. Demirspor - Kasımpaşa

06:15 1 Yıldız 10 Gol

06:30 FTA Antalyaspor - A. Alanyaspor

07:00 M. Başakşehir - Altay

08:45 Ç. Rizespor - Y. Kayserispor

09:00 Yeni Gün

11:00 Gamer

12:00 Sanal Direktör

13:00 Maç Başlıyor

13:30 FTA Antalyaspor - A. Alanyaspor

15:30 Maç Başlıyor

16:00 Ç. Rizespor - Y. Kayserispor

18:00 Bein Süper Lig

19:00 Beşiktaş - G. Giresunspor

21:00 Bein Süper Lig

23:00 Trio