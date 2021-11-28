28 Kasım 2021 Eurosport Yayın Akışı - Son Dakika

Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

EUROSPORT YAYIN AKIŞI

01:30 Snooker: Birleşik Krallık Şamp.

02:30 Biatlon Dünya Kupası

03:30 Pist Bisikleti Şamp. Ligi

05:00 Snooker: Birleşik Krallık Şamp.

07:00 Kayaklı Koşu Dünya Kupası

08:30 Serbest Kayak: Dünya Kupası

09:20 Snowboard Dünya Kupası

11:00 Kuzey Kombine Dünya Kupası

12:10 Kayaklı Koşu Dünya Kupası

12:55 Biatlon Dünya Kupası

14:20 Kayaklı Koşu Dünya Kupası

15:20 Biatlon Dünya Kupası

17:05 Kuzey Kombine Dünya Kupası

17:35 Alp Disiplini Dünya Kupası

18:15 Kayakla Atlama Dünya Kupası

20:00 Haberler

20:05 Alp Disiplini Dünya Kupası

21:45 Kayaklı Koşu Dünya Kupası

22:05 Alp Disiplini Dünya Kupası

23:45 Snooker: Birleşik Krallık Şamp.