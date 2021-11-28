Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:30 Snooker: Birleşik Krallık Şamp.
02:30 Biatlon Dünya Kupası
03:30 Pist Bisikleti Şamp. Ligi
05:00 Snooker: Birleşik Krallık Şamp.
07:00 Kayaklı Koşu Dünya Kupası
08:30 Serbest Kayak: Dünya Kupası
09:20 Snowboard Dünya Kupası
11:00 Kuzey Kombine Dünya Kupası
12:10 Kayaklı Koşu Dünya Kupası
12:55 Biatlon Dünya Kupası
14:20 Kayaklı Koşu Dünya Kupası
15:20 Biatlon Dünya Kupası
17:05 Kuzey Kombine Dünya Kupası
17:35 Alp Disiplini Dünya Kupası
18:15 Kayakla Atlama Dünya Kupası
20:00 Haberler
20:05 Alp Disiplini Dünya Kupası
21:45 Kayaklı Koşu Dünya Kupası
22:05 Alp Disiplini Dünya Kupası
23:45 Snooker: Birleşik Krallık Şamp.
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 28 Kasım 2021 Eurosport Yayın Akışı - Son Dakika