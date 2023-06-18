28 Kent İçin Sarı Kodlu Uyarı: Su Baskınlarına Dikkat! - Son Dakika
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28 Kent İçin Sarı Kodlu Uyarı: Su Baskınlarına Dikkat!

28 Kent İçin Sarı Kodlu Uyarı: Su Baskınlarına Dikkat!

18.06.2023 08:33

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Karaman hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay ve Samsun çevreleri, Gaziantep'in batısı, Antalya'nın kuzeybatısı ile Adana'nın kuzey ve doğu kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, yerel su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Rüzgarın; Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Meteoroloji 28 kenti sarı kodla uyardı. Bu iller şu şekilde sıralandı: Ordu, Sinop, Samsun, Kastamonu, Bartın, Karabük, Zonguldak, Bolu, Düzce, Sakarya, Kocaeli, Bilecik, Bursa, Yalova, Balıkesir, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Manisa, İzmir, Aydın, Denizli, Muğla, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Adana. Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Karaman hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

SU BASKINLARINA DİKKAT

Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay ve Samsun çevreleri, Gaziantep'in batısı, Antalya'nın kuzeybatısı ile Adana'nın kuzey ve doğu kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, yerel su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR BEKLENİYOR

Rüzgarın; Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

28 KENT İÇİN SARI KODLU UYARI

Öte yandan Meteoroloji 28 kenti sarı kodla uyardı. Bu iller şu şekilde sıralandı: Ordu, Sinop, Samsun, Kastamonu, Bartın, Karabük, Zonguldak, Bolu, Düzce, Sakarya, Kocaeli, Bilecik, Bursa, Yalova, Balıkesir, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Manisa, İzmir, Aydın, Denizli, Muğla, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Adana.

Dışarı çıkmadan bir kez daha düşünün! Meteorolojiden 28 kent için 'sarı' alarm


SARI KOD NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

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