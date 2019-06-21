28 kilo 885 gram eroin ele geçirildi
1 saat önce
Sivas'ta bir otomobilde yapılan aramada 28 kilo 885 gram eroin ele geçirildi.
Sivas
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 05:35 Kaynak: AA
'ta bir otomobilde yapılan aramada 28 kilo 885 gram eroin ele geçirildi.
Sivas Emniyet Müdürlüğü
ve Batman Narkotik
Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri koordinesinde yürütülen operasyon kapsamında, M.A. yönetimindeki otomobil Sivas- Kayseri
kara yolunun Cumhuriyet Üniversitesi kampüsü girişinde durduruldu.
Otomobilde narkotik köpeği "Ares"in de katılımıyla arama yapıldı.
Aramada, araca gizlenmiş 60 paket halinde 28 kilo 885 gram eroin bulundu.
Gözaltına alınan M.A'nın emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
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