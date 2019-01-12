28 Kilo Esrarı Gömdükleri Yerden Çıkartırken Yakalandılar
1 saat önce
Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma ekipleri, 2 kişiyi toprağa gömdükleri 28 kilo esrarı çıkartırken yakaladı.
Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde jandarma ekipleri, 2 kişiyi toprağa gömdükleri 28 kilo esrarı çıkartırken yakaladı.
Bursa İl Jandarma
Komutanlığı ve İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ortaköy
Mahallesi'ne uyuşturucu operasyonu yaptı. Yapılan operasyonda K.Y. ve L.S. isimli şüpheliler, Akbahçe mevkinde bulunan ormanlık araziye, daha önceden gömdükleri cam kavanozlar içerisinde saklanan 28 kilo esrarı çıkarmaya çalıştıkları sırada suçüstü yakalandı. Şüphelilerin evinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Şüpheliler gözaltına alındı. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 09:45 Kaynak: İHA
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