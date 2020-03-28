28 Mart 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Spor Manşet
02:00 Fransa - Arjantin
02:00 Brezilya - Belçika
02:00 2018 DÜNYA KUPASI ÇEYREK FİNAL KARŞ.' BREZİLYA - BELÇİKA
03:40 Spor Artı
05:10 Bundesliga
05:10 PREMİER LİG
05:35 Formula E Sokak Yarışları
06:00 Futbol Akşamı
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Canavar Arabalar
07:00 Hava Yarışları
07:45 Spor ve Sağlık
07:50 Takvim Yaprakları
07:55 Hava Durumu
08:00 İlk Baskı
08:05 Canavar Arabalar
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:00 Süper Lig Goller
09:15 Süper Lig Özetler
09:45 İngiltere Premier Lig Goller
10:00 Spor Bülteni
10:00 İtalya - Almanya
10:25 Liverpool Goller
11:00 Spor Manşet
11:40 Almanya Bundesliga Özetler
12:25 Süper Lig Özetler
12:30 Futbolun En Büyük Sahnesi
12:55 Spor Kitaplığı
12:55 Hava Durumu
13:00 Spor Bülteni
13:00 Spor Stüdyosu
13:30 Bundesliga
13:55 Spor Kitaplığı
14:00 Manchester United - Tottenham
14:00 Spor Bülteni
15:00 Gündem Futbol
15:45 2010 Dünya Kupası En Güzel Goller
15:55 Takvim Yaprakları
16:00 Arjantin - Hırvatistan
16:00 Spor Manşet
17:30 Bundesliga
17:40 Muhammed Salah Goller
17:40 Premier Lig
17:50 Cristiano Ronaldo Goller
18:00 Spor Merkezi
18:00 Spor Bülteni
18:30 Süper Lig Özetler
19:00 Dünya Kupaları En Güzel Goller
19:30 Spor Ana Haber
20:00 İngiltere Premier Lig Goller
20:00 Spor Bülteni
20:15 Brezilya - Belçika
20:30 Süper Lig En Güzel Kurtarışlar
21:00 İngiltere - Hırvatistan
22:00 Futbol Akşamı
23:00 Spor Artı
23:00 Liverpool Özetler