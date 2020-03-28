28 Mart 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Ya İstiklal Ya Ölüm

01:45 Yeşil Deniz

02:55 Ya İstiklal Ya Ölüm

03:40 Seksenler

03:55 İncir Ağacı

04:05 İncir Ağacı

04:15 Aileler Yarışıyor

04:55 Ömür Dediğin

05:00 Ömür Dediğin

05:30 Küçük Hanımefendi

05:35 İncir Ağacı

06:35 Yeşil Deniz

07:00 Beni Böyle Sev

07:00 Camiden Hayata

07:45 Tozkoparan

09:30 İyi Fikir

09:45 1'de Bugün

09:55 Tozkoparan

11:20 Benim Adım Melek

11:30 1'de Bugün

11:40 Kralın Kızı

13:00 Aileler Yarışıyor

14:40 Tutunamayanlar

15:15 İncir Ağacı

15:55 1'de Bugün

16:10 1'de Bugün

16:20 Ya İstiklal Ya Ölüm

17:05 1'de Bugün

17:15 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Payitaht Abdülhamid

20:00 Kalk Gidelim